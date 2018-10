Cataluña recuperará prácticamente toda la normativa de emergencia de vivienda

Barcelona, 24 oct (EFE).- El Gobierno y la Generalitat han cerrado un acuerdo para recuperar prácticamente todos los artículos de las leyes 24/2015 y la 4/2016, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que actualmente están suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios en el Parlament el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que ha destacado que el acuerdo sellado para que el Gobierno desista de los recursos que en su día interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy es fruto de semanas de trabajo por parte de los servicios jurídicos de ambas administraciones.

"Como Govern de la Generalitat no hemos renunciado a nada, no hemos tocado ni una coma de las leyes. No es un tema de soberanía, es un tema de justicia social", ha sostenido Calvet.

La ley 4/2016 es un simple ajuste de la ley 24/2015 -surgida a partir de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)- que la Generalitat impulsó después de que la primera norma quedara en suspenso por el recurso que había presentado el Gobierno.

Por ahora, el Gobierno mantendrá los recursos contra los artículos 1 y 2 de la ley 24/2015, así como contra la disposición transitoria primera, que hacen referencia a subrogaciones de hipotecas y daciones en pago porque considera que vulneran competencias del Estado.

Lo que sí que se ha resuelto han sido las discrepancias que existían en relación a la expropiación de viviendas a entidades financieras y grandes tenedores en pleno procedimiento de desahucio, una medida que el TC ya ha resuelto que es inconstitucional en siete ocasiones.

Finalmente, se ha alcanzado un "acuerdo interpretativo" para reformular esta medida siguiendo el ejemplo de redactado que han usado para garantizar el mismo derecho otras comunidades autónomas, como Baleares.

El acuerdo formal lo tomará en las "próximas semanas" la subcomisión bilateral, después se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), y finalmente se elevará al Consejo de Ministros, que aprobará el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad.

Calvet ha subrayado que con el desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad Cataluña se asegura instrumentos para salvaguardar el derecho a la vivienda como la mediación, el realojamiento obligatorio y la expropiación a grandes tenedores.