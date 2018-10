Ángel alonso (ocde) reivindica su educación andaluza tras las críticas de tejerina

25/10/2018 - 11:34

SEVILLA, 25 (SERVIMEDIA)

El director de Gestión y Comunicación de la Oficina del Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el sevillano Ángel Alonso, manifestó este jueves que se siente "privilegiado" por haber estudiado en Andalucía y haber disfrutado de su "experiencia educativa" en esta comunidad.

Durante este encuentro informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, Alonso respondió de esta manera al ser preguntada sobre la polémica que han suscitado las palabras de la exministra Isabel García Tejerina en las que aseguró que "lo que sabe un niño de diez años en Andalucía es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León".

Alonso, licenciado en Periodismo y Antropología por la Universidad de Sevilla, evitó entrar en la polémica suscitada por la actual vicesecretaria de Acción Social del PP a pesar de que sus declaraciones estaban suscitadas en el informe PISA que elabora la OCDE, que habitualmente destaca los buenos resultados de los estudiantes de comunidades autónomas como Castilla y León o La Rioja frente a otros como los de Andalucía.

Recordó que en el informe que confecciona el organismo para el que trabaja "no sólo Andalucía" está por debajo de la media de los países analizados, sino que en su conjunto "España también está por debajo de los países de la OCDE". "Yo no tomaría el informe PISA al pie de la letra. Lo importante es cómo se puede mejorar la educación en función de la política que se aplica. La primera pregunta es cuánto se gasta y en qué se gasta", defendió.

Alonso aseveró que el informe PISA permite comparar comunidades y demuestra que las políticas educativas "cuentan". "Lo que hay que ver es qué funciona en cada sitio. No todas las políticas son extrapolables de un país a otro o de una región a otra", matizó. "Yo me siento privilegiado por tener la experiencia educativa que he tenido en Andalucía", apostilló respondiendo a las críticas de dirigentes del PP contra el sistema educativo de la comunidad andaluza, gobernada por los socialistas.

El sevillano explicó que la OCDE, con sede en París, tiene como objetivo "poner en común experiencias de gobiernos de los estados miembros, compartir prácticas y destacar las mejores experiencias". Además, incidió en su carácter multidisciplinar "que permite intercambiar experiencias". "El aparato estadístico de la OCDE es una referencia mundial y se traduce en recomendaciones a los países miembros e incluso se eleva a un nivel superior. Elaboramos estándares internacionales para que todos juguemos con las mismas reglas del juego en diferentes ámbitos", argumentó.

En su opinión, la OCDE no es un "club de países ricos", sino "un club de mejores prácticas". "En la actualidad hay 37 miembros que representan el 45% del PIB mundial y un mexicano está al frente de la organización, así que no es un club de ricos", reiteró.

25-OCT-18

