Inmigración. oxfam pide a méxico que conceda el estatus de refugiado a todos los miembros de 'la caravana'

Oxfam pide a México que conceda el estatus de refugiado a todos los miembros de 'la caravana'

Oxfam alertó este jueves de los riesgos que afrontan las cerca de 7.000 personas que partieron de Honduras rumbo a EEUU y que en estos momentos llegan al sur de México, y pidió que se les conceda en este país el estatus de refugiado de forma colectiva.

En un comunicado, la ONG instó a las autoridades mexicanas a otorgar el reconocimiento 'prima facie' a todo el grupo de 'La Caravana', en concordancia con la legislación mexicana e internacional.

Explicó que a partir de este estatus especial se reconoce la condición de persona refugiada a todos los miembros de un grupo que cumplen unas características comunes, sin necesidad de que cada una realice un trámite individual.

"Reiteramos nuestra petición a los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos de proteger a las personas que participan en esta caravana y a todos los migrantes en general", reclamó.

Para ello, indicó que deben respetar los principios de no devolución, garantizar sus necesidades humanitarias, brindar los mecanismos de protección a quienes no pueden regresar a su país de origen por sufrir amenazas contra sus vidas o integridad física y asegurar que los niños no sean separados de sus familias.

Además, dado el alto riesgo que suponen las redes de trata y tráfico de personas en esos territorios, Oxfam llamó la atención especialmente de las autoridades nacionales de Guatemala y México, "para que estén en alerta constante y tomen medidas que frenen la operación de estas mafias de la migración, que podrían aprovecharse de la vulnerabilidad que enfrentan las miles de personas de esta caravana".

