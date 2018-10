Garrido pide al Ayuntamiento aplicar el "sentido común" con Madrid Central

Madrid, 26 oct (EFE).- El presidente regional, Ángel Garrido, espera llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital sobre Madrid Central, un proyecto municipal que prevé restringir el tráfico en el centro de la ciudad a partir del 30 de noviembre, pero ha instado a "hacer las cosas con sentido común".

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, preside hoy la reunión extraordinaria de la Comisión Delegada del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid dedicada de manera monográfica a analizar este proyecto.

"Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo, pero hay que hacer las cosas con sentido común", ha declarado Garrido a los medios tras un acto de presentación del cheque bachillerato para alumnos de centros concertados.

El presidente regional ha comentado que el hecho de que el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, "manifieste que es posible y que puede mejorar el proyecto retrasarlo" significa que "no es una cuestión de ideologías" sino de "sentido común".

"A cualquier vecino que se le expliques que se quiere poner en marcha un proyecto tan tremendo como éste justo en la época de Navidad, nadie lo comprende", ha añadido.

Garrido confía en que en la reunión de hoy el Ayuntamiento proporcione la información sobre Madrid Central que, según ha denunciado, no ha "facilitado" aún al Gobierno regional para así poder saber "qué medidas hay que tomar después".

"En relación a este proyecto el contador está a cero porque no sabemos cómo es este proyecto, nadie sabe más allá de dos transparencias que han presentado", ha sostenido.

Por este motivo, no ha informado sobre la previsión de Metro de Madrid para absorber un posible aumento del número de viajeros en el momento en que empiece a funcionar Madrid Central.

Preguntado sobre este tema, se ha limitado a decir que desde el Gobierno regional van "tomando siempre medidas de incrementar el número de conductores y coches" de Metro de Madrid.

"Hemos detectado que incluso sin este proyecto (de Madrid Central) ha habido un descenso del número de usuarios de EMT como consecuencia de los atascos que hay en Madrid permanentemente y un incremento en el transporte subterráneo", ha señalado.

Los concejales del PSOE-M y de Ahora Madrid votaron ayer contra la propuesta del PP -apoyada por Ciudadanos- de paralizar de forma inmediata Madrid Central, el área de 472 hectáreas por la que, con excepciones, no podrán circular los no residentes salvo que lo hagan con coches no contaminantes o acudan a aparcamientos.

El proyecto iba a entrar en vigor el 23 de noviembre pero se ha pospuesto hasta el día 30 para atender la petición de la patronal CEIM de que no coincida con las jornadas de descuentos del 'Black Friday', y el decreto que lo regula será aprobado el próximo lunes en una Junta de Gobierno extraordinaria.