La comunidad de madrid critica que sánchez les deje sin dinero para los menas mientras mima a cataluña

26/10/2018 - 15:37

La consejera de Políticas Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid, Dolores Moreno, tildó este viernes de "nuevo agravio" que se haya confirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez no dará dinero al Ejecutivo de Ángel Garrido para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas), mientras sí se lo entregará a otras comunidades y mima especialmente a Cataluña.

Delgado, en declaraciones facilitadas por su consejería a Servimedia, valoraba así que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunciase este viernes, tras el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, que los 40 millones del Estado para atender a los menas se repartirán en función del incremento de llegadas en 2018.

En el reparto de esta ayuda el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no ha incluido a la comunidad madrileña. Así se le confirmó también este viernes el Ministerio al director general de la Familia y el Menor de Madrid, Alberto San Juan.

A este respecto, la consejera Delgado señaló que la decisión de dejar a Madrid sin ayuda para atender a los menas supone "un nuevo agravio" hacia sus habitantes, "que tienen que soportar ser ninguneados por un Gobierno, el de la nación, que vuelve a dar la espalda a la realidad social de Madrid y de sus habitantes ante un problema tan grave como es el de la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a nuestra región".

"Primero nos dijeron", afirmó la consejera, "que no tendríamos ayudas estatales porque a Madrid no llegaban 'menas'. Una semana después, el Ministerio de Sanidad reconoce que las residencias de primera acogida de nuestra comunidad presentan un gran número de menores no acompañados. ¿En qué quedamos? Los madrileños no se merecen las derivas políticas de este Gobierno".

CARTAS SIN RESPUESTA

Delgado añadió que ha remitido "varias cartas" al Ministerio de Sanidad pidiendo "una reunión urgente y no me ha contestado, algo que sin embargo, si ha hecho con otras comunidades, como Cataluña". A este respecto, destacó cómo el consejero catalán de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, mantuvo una reunión bilateral con la ministra, María Luisa Carcedo, donde hablaron del posible reparto de fondos para atender a estos menores.

La responsable de Políticas Sociales de Madrid también se refirió a que aunque el Gabinete de Sánchez haga la "vista gorda" con los menas que llegan a Madrid, el Ejecutivo madrileño va a seguir ofreciendo acogimiento a estos menores con recursos económicos propios, "que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora".

Esta integrante del Gobierno de Garrido añadió que los menores no acompañados suponen a la región un coste de 17 millones de euros. Además, en lo que va de 2018 se han atendido en Madrid casi un 30% más de menas que en todo 2017, llegando a la cifra de 1.161 expedientes abiertos.

