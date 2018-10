Llega un 'mini invierno' con nevadas en 11 provincias del norte

27/10/2018 - 9:04

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El tiempo invernal se adelanta este último sábado de octubre con nevadas en 11 provincias del norte de la península debido a la entrada de una masa de aire ártico que traerá este fin de semana un descenso generalizado de las temperaturas entre 7 y 19 grados, noches con los termómetros bajo cero y lluvias en prácticamente toda España, incluida Canarias.

Entre este sábado y el lunes habrá entre cinco y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año y el tiempo será más propio de mediados de diciembre que de finales de octubre, según declaró a Servimedia uno de los portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Este meteorólogo precisó que esta situación invernal no puede catalogarse como ola de frío. "Para que sea ola de frío tendrían que producirse las temperaturas más frías de diciembre y enero. Va a hacer frío, pero no será una ola de frío porque no se darán los valores más bajos del invierno", añadió.

La llegada de este 'mini invierno' ha obligado a la Aemet a activar avisos amarillos (riesgo para hacer actividades al aire libre) en 18 provincias y Melilla por nevadas, oleaje, lluvias o tormentas.

En cuanto a las nevadas, los avisos afectan a 11 provincias del norte peninsular, donde la cota irá descendiendo hasta entre 700 y 900 metros. Se trata de Girona, Huesca y Navarra (Pirineo); Lleida (valle de Arán y Pirineo), Cantabria (Liébana), Burgos (Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico), León y Palencia (Cordillera Cantábrica), La Rioja y Soria (Sistema Ibérico), y Asturias (Cordillera Cantábrica, Picos de Europa y suroccidental).

Meteorología espera los mayores espesores de nieve en Asturias y Lleida, con 15 centímetros, mientras que las nevadas en el resto de las zonas serán más débiles y podrían formar entre cinco y siete centímetros sobre el suelo.

Además, hay avisos amarillos por olas de tres a cinco metros, según las zonas, en los litorales de Almería, Granada, Melilla, A Coruña, Pontevedra, Baleares, Murcia y Girona. Y por lluvias fuertes o persistentes en el archipiélago balear.

DESPLOME TÉRMICO

Por otro lado, las temperaturas bajarán de forma notable en toda la mitad norte peninsular y parte del interior este de la mitad sur. Los principales descensos térmicos se producirán en Albacete, Ourense y Soria (nueve grados menos en 24 horas); Cuenca, Lugo, Pontevedra y Teruel (ocho); Burgos, Huesca, León, Murcia, Pamplona, Toledo y Valladolid (siete), y Bilbao, Girona, Guadalajara, Logroño, Oviedo, Palencia, Salamanca, Vitoria, Zamora y Zaragoza (seis).

Las capitales y ciudades autónomas con temperaturas máximas más agradables serán Las Palmas de Gran Canaria (25ºC); Alicante, Málaga y Santa Cruz de Tenerife (24), y Almería y Melilla (23), mientras que, por el contrario, hará más frío en Burgos, León, Oviedo y Soria (10), y Lugo, Palencia y Vitoria (11).

Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y/o persistentes e ir acompañadas de tormentas en el archipiélago balear y el área cantábrica, donde, además, puede granizar.

Por último, este sábado habrá un régimen intenso de vientos de componentes norte y oeste en la península y en Baleares, con intervalos fuertes en el litoral gallego y en zonas altas de la mitad norte, y rachas muy fuertes en zonas de Baleares, lo que acentuará la sensación de frío.

