Garrido tilda de "desvergüenza" que Gobierno dé 0 euros a Madrid para menas

Madrid, 27 oct (EFE).- El presidente regional Ángel Garrido ha calificado hoy de "absolutamente partidista" la decisión del Gobierno de España de dar "cero euros" a Madrid para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas), y ha criticado el "cinismo" del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, al ponerse de parte de Pedro Sánchez.

"Solamente a Madrid y a Murcia nos da cero euros, lo cual es un absoluta desvergüenza", ha dicho Garrido en Sevilla.

A su juicio, "el colmo del cinismo del señor Gabilondo es que sigue poniéndose no de parte de Madrid y sus ciudadanos, sino de parte del gobierno de Pedro Sánchez que quiere perjudicar deliberadamente a Madrid", ha añadido.

Durante meses el propio portavoz socialista "estuvo diciendo que llegaban muchos menas y que la Comunidad de Madrid no los atendía. Después su propio Gobierno dice que hay cero menas en Madrid y nos da cero euros", continuó Garrido.

Para el presidente regional, "se trata de un acto absolutamente partidista, simplemente de venganza por parte de un gobierno de izquierda radical como el que tiene España, frente al gobierno de centro de Madrid", que está tratando de buscar soluciones.

Para Garrido, es ya "una tradición perjudicar a Madrid por parte de un gobierno socialista", y "verdaderamente indignante" que Gabilondo "estuviera meses reclamando este dinero, que su propio gobierno no lo dé, y él se calle", ha criticado.

El presidente de la Comunidad de Madrid responde así a las declaraciones de Ángel Gabilondo, quien dijo ayer en Twitter que Madrid es una de las dos regiones que no recibirá dinero para atender a los menas por "su negligencia en la gestión".

Para Gabilondo, el que Madrid se quedara fuera del reparto de 40 millones de euros del Real decreto del Gobierno para afrontar el incremento de estos menores se debió a "una mala gestión" de la inscripción, del registro, el seguimiento y la atención a los menores extranjeros no acompañados.

Según el portavoz socialista, "no se ha registrado debidamente la presencia de menores no acompañados en la Comunidad de Madrid", y al no haber "realizado bien sus tareas por esta negligencia en la gestión", el resultado fue "perjudicial" para la región.