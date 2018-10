Vicente del bosque inaugura el 'olivar de la vida' de down madrid

27/10/2018 - 17:11

El exentrenador de la Selección Española de Fútbol Vicente del Bosque inauguró este sábado el Olivar de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), una iniciativa solidaria de apadrinamiento de olivos enmarcada en el proyecto 'El Aceite de la Vida' de la Fundación Lumière.

Esta iniciativa consiste en el apadrinamiento de olivos centenarios con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a los proyectos sociales, culturales, deportivos y medioambientes de las ONG que lo componen. Además, busca promover la conservación de estos olivos por su importancia para el medioambiente e impulsar la cultura oleica y el aceite de oliva virgen extra de España.

Vicente del Bosque, embajador de esta iniciativa, se mostró "muy agradecido por poder colaborar con este proyecto" y aseguró que "la generosidad que está demostrando la gente que colabora con esta iniciativa acabará siendo rentable para todos". "Ojalá esto sea el inicio de algo que trascienda y que tenga una gran importancia para todos, tanto para los propietarios de los olivares como para los beneficiarios de los fondos", deseó.

Por su parte, la directora general de Down Madrid, Elena Escalona, destacó que esta iniciativa "ayudará a que Down Madrid siga luchando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down y conseguir que sean ciudadanos de pleno derecho". "La Constitución Española dice que todos los españoles estamos obligamos a cuidar del medioambiente, y los chicos de Down Madrid, como un español más, van a cuidar del medioambiente a través de este olivar", concluyó.

Asimismo, el presidente de la Fundación Lumière, Antonio Mayoralas, señaló que "hoy el sueño del proyecto 'El Aceite de la Vida' se empieza a hacer realidad". Mayoralas explicó que este programa, "basado en la película Lorenzo's Oil", tiene el objetivo de "conservar el medioambiente a través del apadrinamiento de olivos centenarios, poder educar en valores a niños en riesgo de exclusión social y de las zonas rurales, y destinar fondos para las ONG que se sumen al proyecto, y para la Fundación ELA, para que pueda seguir investigando las enfermedades raras".

Por último, la directora provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Mª del Prado Amores, y el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, coincidieron en la necesidad de "acercar la cultura del aceite de oliva a toda la sociedad y poner en valor los olivos centenarios y su importancia para el medio ambiente". Además, se han mostraron muy orgullosos de "la unión que se ha creado entre el aceite de oliva y las personas con discapacidad intelectual" e hicieron hincapié en "seguir trabajando por la plena inclusión de este colectivo".

El acto, que tuvo lugar en la DOP Aceite Campo de Calatrava, también contó con la participación del presidente de denominación origen Aceite Campo de Calatrava, Juan Pedro Díaz, y el director gerente del Olivar del Valle, Mattía Annovi. El evento fue conducido por la presentadora y madrina de la iniciativa 'El Aceite de la Vida', Irma Soriano.

Tras el acto, todos los asistentes, entre ellos un grupo de 25 jóvenes de Down Madrid, inauguraron el espacio donde se encuentran los 2.000 olivos que esta entidad tiene a su nombre tras firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación Lumière. Con esta colaboración, parte de las donaciones de los apadrinamientos irán destinados a proyectos sociales de Down Madrid que fomentan la inclusión de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

