Proteger los leones en áfrica cuesta más de 1.000 millones de euros al año

28/10/2018

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Conservar las áreas protegidas de África en las que viven leones requiere de una inyección anual superior a 1.000 millones de euros al año con el fin de salvar a estos mamíferos, según un estudio realizado por 19 investigadores de instituciones de Australia, Botsuana, Estados Unidos, Indonesia, Kenia, Mozambique, Reino Unido, Sudáfrica y Zimbabue.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' y recogido por Servimedia, indica que las áreas protegidas (AP) son la piedra angular de la conservación de especies, pero se enfrentan a falta de fondos que socavan su efectividad.

Los investigadores analizaron las áreas protegidas de África donde habitan leones ('Panthera leo') y calcularon que necesitan entre 1.050 y 2.100 millones de euros (concretamente, de 1.200 a 1.400 millones de dólares) al año, o entre 870 y 1.740 euros (de 1.000 a 2.000 dólares) por kilómetro cuadrado al año.

Sin embargo, precisan que las áreas protegidas africanas reciben cerca de 330 millones de euros (381 millones de dólares) o 174 euros (200 dólares) por kilómetro cuadrado al año.

Casi todas las áreas protegidas con leones en África están insuficientemente financiadas y el déficit se eleva a entre 800 y 1.800 millones de euros (de 900 a 2.100 millones de dólares) anuales. "Los gobiernos y los donantes deben invertir de manera urgente y significativa en las AP para evitar mayores declives de los leones y otros animales salvajes, y para captar beneficios económicos, sociales y ambientales que pueden otorgar las AP saludables", apuntan.

Las áreas protegidas desempeñan un papel importante en la conservación de la biodiversidad ye n la provisión de servicios de los ecosistemas, pero su eficacia está socavada por la escasez de fondos. Al emplear el león como termómetro de la salud de las AP, los investigadores evaluaron los fondos disponibles en 282 áreas protegidas de propiedad estatal con leones en 2015 y aplicaron tres métodos para calcular la financiación mínima requerida para conservar estos felinos.

Los investigadores apuntan que la población de leones silvestres en África ha disminuido un 43% en los últimos 20 años y que actualmente quedan cerca de 20.000 individuos. Indican que una solución para paliar el déficit financiero respecto de la conservación de los leones, como ocurre en Sudáfrica y Kenia, o facilitar la inversión extranjera.

28-OCT-18

