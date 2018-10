Interior investiga que un ex director de la dgt se aloje en una residencia de la guardia civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló este lunes que ha pedido información sobre el hecho de que Gregorio Serrano, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) entre noviembre de 2016 hasta el pasado 30 de junio, haya pernoctado al menos dos veces en una residencia de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil en Madrid.

Así lo indicó Marlaska en una rueda de prensa celebrada en Madrid con la que se presentó la nueva campaña de concienciación de la Dirección General de Tráfico (DGT), que retoma la línea dura de apelar a las emociones de los ciudadanos después de cuatro años de víctimas mortales al alza.

Marlaska comentó que ha pedido "información" de este asunto para recabar "todos los datos precisos sobre quién tiene derecho y en qué circunstancias a utilizar o a hacer uso de la residencia".

Pero el ministro fue más allá de esa investigación que ha iniciado su departamento: "Independientemente de lo que pueda resultar de esa información, que será pública, evidentemente, a mi, como ministro del Interior, que un ex alto cargo del Ministerio del Interior haga uso de ese tipo de dependencias no me parece lo más ético posible", apostilló.

Marlaska indicó que las residencias de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil deben destinarse a "las necesidades más perentorias para las que naturalmente están constituidas".

