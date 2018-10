Rosa maría mateo niega que creara una sociedad mercantil "para delinquir"

30/10/2018 - 12:27

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La administradora provisional única para la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, negó este martes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades que creara una sociedad "para delinquir".

De esta manera contestó Mateo al portavoz del PP en la comisión, Ramón Moreno, quien le preguntó por los motivos que la llevaron a crear una sociedad mercantil y "si el fin había sido utilizarla instrumentalmente para eludir el pago de los impuestos correspondientes o cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal".

Además, Moreno afirmó, basándose en informaciones periodísticas, que la sociedad no tributaba desde el año 2003 y sugirió que Mateo podría estar cayendo en incompatibilidad por ser administradora de esa sociedad y dirigir la Corporación RTVE. Asimismo, el portavoz pupular se refirió al hijo de Mateo, del que dijo es propietario del 49% de la sociedad y que había trabajado para TVE como traductor.

"MEZQUINO Y MISERABLE"

La administradora provisional única para la Corporación RTVE, visiblemente enfadada, llamó a Moreno "mezquino y miserable" por hablar de su hijo y agregó que "estas comparecencias son un teatrillo. Ya sé que tiran contra el PSOE, pero este teatrilo es muy desagradable, que afronto porque la democracia lo merece".

Luego explicó que creó esa sociedad cuando Antena 3 la despidió "al llegar Gloria Lomana" y que no ha disuelto esa sociedad porque "me costaba tanto dinero, que lo haré más adelante. Mi hijo y yo nos estamos planteando hacerlo después de este lío, porque no quiero oir hablar de esta sociedad; aunque sea pediremos un crédito para hacerlo", concluyó.

La diputada de Podemos Noelia Vera apoyó en su intervención a Mateo y le dijo que con su ataque el PP buscaba solo llevar a cabo "una campaña de desprestigio y presión" y que el Partido Popular no tiene "autoridad moral" para hacerlo, por su nefasta gestión en la corporación.

El representante del PSOE, José Miguel Camacho, reprochó al PP el trato dado a Mateo y le advirtió de que "no van contra usted, sino contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los que apoyaron la moción de censura", y le dijo al PP que si ellos hablan del hijo de la administradora única provisional, a lo mejor "tendriamos que hablar del marido de Cospedal".

(SERVIMEDIA)

30-OCT-18

MAN/caa