El psoe enfada al colectivo lgtb con cien enmiendas a su ley de igualdad

30/10/2018 - 12:31

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados ha presentado un centenar de enmiendas a la Ley de Igualdad LGTB con medidas que, a juicio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), menoscaban la autodeterminación de las personas transexuales, unas iniciativas que han enfadado al colectivo.

"Queremos instar al Gobierno a que apure al PSOE para que no haya más demoras; nos consta que su partido está poniendo pegas a las personas transexuales para su autodeterminación", declaró la presidenta de la Felgtb, Uge Sangil, en una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid.

En total, el colectivo LGTB ha celebrado 18 actos en varias comunidades autónomas para reivindicar que esta ley, que se presentó el 4 de mayo de 2017, sea aprobada en la Cámara Baja en el mes de diciembre. Asimismo, denunció que el avance en la Comisión de Igualdad, donde se está tramitando la proposición de ley, es "nulo".

"Se prolonga el sufrimiento y no podemos permitir que las personas trans sigan sin poder tener la autodeterminación de su género reconocido, no somos personas enfermas y no vamos a permitir que la autodeterminación en España no sea real", manifestó Sangil.

Asimismo, desde la Federación consideran insuficiente la instrucción del Ministerio de Justicia para que los menores de edad emancipados transexuales puedan solicitar al Registro un cambio de nombre para ser llamados como se identifiquen, ya que, según denunciaron, no implica un cambio en el género, sólo de nombre.

"No puede ser que una ley de igualdad tenga tanto tiempo en el proceso de enmiendas", insistió la presidenta de la Felgtb.

Respecto al enfado con el PSOE -que celebró en un principio la tramitación de la Ley de Igualdad LGTB-, los colectivos amenazaron incluso con la posibilidad de vetarles en la cabecera de la manifestación del orgullo, como ya hicieron el año pasado con el PP al presentar una enmienda a la totalidad a esta misma ley.

"Estar en la pancarta del orgullo es compromiso y es acción", reivindicó Uge Sangil, que se mostró muy crítica con las diputadas socialistas de la Comisión de Igualdad del Congreso. "Están haciendo prácticamente una enmienda a la totalidad", criticó.

Según un documento al que ha tenido acceso Servimedia, las enmiendas socialistas llegan a las cien y modifican buena parte del articulado elaborado por las propias asociaciones LGTB, que presentaron el texto a través de Unidos Podemos, formación que ha presentado más de una decena de enmiendas.

