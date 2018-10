Discapacidad. rtve se compromete a mejorar la incorporación de personas con discapacidad

La administradora provisional única para la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, se comprometió este martes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE a mejorar la incorporación de personas con discapacidad y anunció que "estamos preparando un programa con dos personas con capacidades diferentes".

Mateo hizo este anuncio al responder una pregunta formulada por la senadora de Podemos Pilar Lima, quien enfatizó que se interesaba por "la inclusión de las personas con discapacidad" en RTVE y que lo hacía "en primera persona" al ser ella una persona con discapacidad auditiva.

"No queremos programas especiales, sino aparecer en la programación, porque en la televisión pública no aparecen referentes de personas con capacidades diferentes. Hay que dar oportunidades a las personas con capacidades diferentes, que puedan trabajar y que tengan oportunidades y espacios. Es muy importante para la infancia que vean estos referentes, porque lo que no se visibiliza no existe".

Por su parte, Mateo aseveró que "en la corporación somos especialmente sensibles con las personas con capacidades diferentes, estamos subtitulando y ofreciendo en lengua de signos" gran parte de los informativos. Además, se refirió al "estupendo reportaje que hizo hace unos días 'Comando actualidad' con los protagonistas de la película 'Campeones'", así como los espacios sobre el deporte paralímpico.

Resaltó también Mateo que "se acaba de incorporar Irene Villa" a la corporación y que su objetivo es "seguir incorporando más personas con capacidades diferentes".

