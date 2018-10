El coste de un funeral en españa ronda, de media, los 3.300 euros, según la ocu

30/10/2018 - 16:13

Un estudio publicado este martes por la Ortganización de Consumidores y Usuarios (OCU) concluye que el coste de un funeral en España ronda, de media, los 3.300 euros, aunque, el 45% de los más de 800 encuestados no tenía "ni la más remota idea de lo que iba a suponerle" y el 25% pagó cerca de 4.200 euros.

Según se desprende del informe, uno de cada seis consultados señaló que el montante "fue más de lo que esperaba" y el 17% manifestó que los gastos del sepelio supusieron un "importante golpe" para su economía doméstica. No obstante, según la OCU, la cifra final "no supuso un descalabro para la mayoría" y para casi dos tercios de los encuestados no afectó al presupuesto familiar.

En el estudio participaron 856 personas de entre 40 y 80 años involucradas en los últimos cinco años en las decisiones sobre los servicios funerarios tras la muerte de un familiar y de él se colige también que los seguros de decesos "no salen a cuenta".

Según la OCU, hasta un 72 % de los fallecidos españoles disponía de uno en el momento del estudio y casi tres cuartas partes de los parientes que se beneficiaron de ellos se mostraron "muy satisfechos" con los servicios prestados otorgando de media un 8,1 sobre 10 en cuanto a satisfacción con las aseguradoras.

No obstante, el 36 % tuvieron que conformarse con la compañía funeraria impuesta por la aseguradora y algo más del 10 % no vio cubiertos todos los gastos, a pesar de que la nota media que obtuvieron las compañías funerarias fue de un 7,9 sobre 10 y solo un 15% se mostró descontento con el servicio recibido.

Con todo, más de la mitad de encuestados se sintió "presionado" para contratar productos y servicios más caros de lo que tenían pensado y un 23% suspendió a las compañías por la diferencia entre el coste estimado y el real y dos de cada diez se declararon "insatisfechos con el detalle y transparencia en la facturación", a pesar de que el 94% contactó con una única compañía funeraria.

Tras recordar que la esperanza media de vida en España supera los 80 años, la organización de consumidores precisó que, si la persona que contrata un seguro de este tipo consigue llegar a esa edad, habrá pagado más del doble o el triple de lo que cuesta el servicio.

A este respecto, si la prima contratada del seguro de decesos es natural o mixta, instó a cancelarla a cualquier edad y recordó que las compañías están obligadas a entregar la nota informativa con las primas futuras a pagar.

Por lo que se refiere a las preferencias, el estudio de la OCU revela un "cambio de tendencia", ya que, aunque el 58% de los españoles es enterrado, la mayoría de los encuestados mostraron su preferencia por la incineración y por que sus cenizas se esparzan en la naturaleza, aunque el 25% no ha pensado en ello y un 12% sí lo ha hecho pero no está seguro de lo que desea. En el 95% de las ocasiones, se cumple la voluntad del finado y, según la encuesta, el 71% de los encuestados tenía suscrito uno de estos seguros.

