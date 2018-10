Batet ve "normalidad institucional" en recuperar ley vivienda, pero Govern no

Barcelona, 30 oct (EFE).- La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dicho hoy que la recuperación de la ley catalana de emergencia en vivienda y pobreza energética es un signo de "normalidad institucional", mientras que el conseller Ernest Maragall cree que las relaciones siguen "lejos de la normalidad".

Ambos ejecutivos han rubricado hoy en la sede del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia el acuerdo por el que el Gobierno desestima los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Estado contra las leyes 24/2015 y 4/2016.

Tanto el Gobierno central como el catalán han oficializado así el acuerdo al que ambas partes han llegado en las reuniones técnicas de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos, que forma parte de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.

Batet ha indicado en declaraciones a los periodistas después de la firma de este pacto que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tiene la "voluntad de abrir y establecer un diálogo sincero" con el Govern presidido por Quim Torra.

Este diálogo, ha detallado la ministra, tiene "dos patas fundamentales": la intención del Gobierno de encarar una "etapa de normalidad institucional" y de interlocutar "de forma directa" con la sociedad civil catalana.

Maragall, por su parte, pese a mostrarse satisfecho por el acuerdo alcanzado, ha alertado de que los "derechos democráticos" de Cataluña y el encarcelamiento de los dirigentes independentistas deben tratarse "con absoluta urgencia".

"No podemos seguir esperando. No es una cuestión que permita regateos negociadores", ha afirmado el conseller, que ha indicado que hasta que no se "entre en plenitud" en estos dos ámbitos "no habrá normalidad" entre el Gobierno catalán y el central.

Quien ha celebrado sin ambages la recuperación de estas normas catalanas es el grupo promotor de la ley 24/2015, del que forman parte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC, aunque estas organizaciones han alertado de que estarán "vigilantes" para que la legislación se cumpla como es debido.

La portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, ha celebrado que se haya recuperado una ley "que el PP y la banca quisieron enterrar, pero está claro que no lo consiguieron".

"Hemos vuelto a hacer historia, a hacer posible lo imposible", ha reivindicado Delgado, que ha recordado que España "lidera el ránking de la vergüenza de los desahucios".

El miembro del Observatorio DESC Guillem Domingo ha explicado que los recursos de inconstitucionalidad afectaban a tres de los cuatro ámbitos legislados en la 24/2015 y que, con el desestimiento de estos, se recuperarán dos de estos tres, el que obliga a ofrecer una vivienda social a las personas desahuciadas y la cesión obligatoria de vivienda para aumentar el parque social.

En relación con el tercero, en cambio, relativo al sobreendeudamiento, ambos gobiernos han acordado recuperar el texto de la ley 4/2016, que se hizo para sortear los recursos al Tribunal Constitucional de la anterior y que, según los promotores de la 24/2015, son "menos vinculantes y efectivos".