Guirao pide explicaciones a cospedal por recibir a villarejo, aunque critica las filtraciones

31/10/2018 - 9:48

MADRID, 31

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, dio por supuesto este miércoles que la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal "dará una explicación" sobre los audios en los que se demuestra que recibió al comisario José Manuel Villarejo para obtener información sobre las investigaciones al PP, aunque censuró las filtraciones.

"Parece que se confirma que parece que hubo intentos de saber qué pasaba en sede judicial, de tener información que no estaba al alcance de casi nadie porque había secreto de sumario", declaró Guirao en una entrevista en RNE recogida por Servimedia.

Aunque no quiso ahondar en el asunto, el ministro valoró que "no parece muy ejemplar". No obstante, censuró las escuchas como la de su compañera del Consejo de Ministros en la cartera de Justicia, Dolores Delgado, porque "cuando una conversación grabada sale a la luz, ya se ve de otra manera a como se produjo".

