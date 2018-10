Duque pide "subir el nivel político" para dejar de lado la crispación y llegar a acuerdos

31/10/2018 - 11:38

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, pidió este miércoles en el Congreso de los Diputados "subir el nivel político" para dejar de lado la crispación y poder llegar a "acuerdos necesarios".

Duque hizo estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja al responder a la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Popular Silvia Valmaña, respecto a cuánto se habría ahorrado si hubiese utilizado un régimen fiscal alternativo al de la sociedad instrumental que empleó.

Durante su intervención, el titular de Ciencia destacó que "cuando me nombraron ministro acepté una tarea muy importante, en la que una parte esencial era venir aquí para hablar, negociar y consensuar medidas y reformas con los grupos políticos para dar a esas reformas estabilidad en el futuro; acuerdos para fomentar la ciencia, la inversión en I+D+i, y para mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores e internacionalizar las universidades".

Sin embargo, añadió Duque, "me encuentro respondiendo a una pregunta sobre un tema personal y familiar con infundios interesados y con discursos grandilocuentes vacíos y basados en suposiciones. Ya he dado suficientes explicaciones y ha quedado claro que las acusaciones vertidas por cierta prensa eran falsas y que no hay motivo para reprocharnos nada. Por favor, subamos el nivel político para tomar las medidas necesarias y lleguemos a acuerdos".

La diputada Valmaña le reprochó que "su actividad ha sido nada de nada. Según su agenda oficial del Ministerio ha estado en un desayuno, dos almuerzos, un viaje a Barcelona que no sabemos para qué y una docena de visitas, clausuras e inauguraciones. Esa ha sido toda su actividad".

Ante estas afirmaciones, Pedro Duque recordó que las encuestas aseguran que nueve de cada 10 españoles consideran que hay mucha o bastante crispación política y, de ellos, más de la mitad lo atribuyen a los políticos y mucho menos a los medios de comunicación.

"Y esto es muy preocupante", puntualizó. "Déjenme hacer política para tomar medidas urgentes y a largo plazo para potenciar la ciencia y la innovación en España. Dejen de embarrar la política, que no le hace nada bien ni a esta Cámara, ni a España, ni a nadie".

Al final de su intervención, Duque señaló que espera que "la próxima vez que venga a responder a una pregunta a este Hemiciclo podamos hablar de ciencia, innovación y universidades".

