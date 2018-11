La comisión europea financia seis proyectos culturales liderados por españa

2/11/2018 - 11:46

La Comisión Europea, a través de Europa Creativa, aportará una financiación de 4,2 millones de euros a seis proyectos culturales participados por varios Estados miembros de la Unión Europea, cuya coordinación será liderada por España. Además, 45 organizaciones españolas participarán como socios de otros proyectos.

Según informó este viernes el Ministerio de Cultura y Deporte en una nota, esa financiación se hará a través de la línea 'Cooperación europea' de Europa Creativa.

Dicho ministerio liderará el proyecto 'Tesoros digitales europeos: gestión de archivos centenarios en el siglo XXI', con el que se pretende modernizar la gestión de los archivos creando nuevos modelos de negocio; ampliar el interés de públicos que usan en escasa medida los fondos documentales, como son jóvenes y mayores; y dar, a través de los archivos, una gran visibilidad al patrimonio, la historia y la cultura europea.

Este proyecto ha sido seleccionado de entre 99 candidaturas y tendrá una aportación económica europea de 1,5 millones de euros. En él participarán ocho socios de siete países europeos y en su desarrollo colaborarán cinco países europeos más.

También ha obtenido una financiación de dos millones de euros el proyecto 'Nuestras muchas Europas' ('Our Many Europes'), de la confederación de museos L'Internationale, que lidera el Museo Reina Sofía. 'Our Many Europes', a través de conferencias, exposiciones y propuestas educativas, estará centrado en la década de los noventa, en la que nace la Europa contemporánea y donde, desde el arte, se refleja un cambio fundamental en la sociedad europea.

Europa Creativa financiará también con 700.000 euros los proyectos 'Impulsar el talento hacia las economías circulares', liderado por la Fundación Elisava Escola Universitaria (Cataluña); 'Opera(e)Studio', impulsado por el Auditorio de Tenerife (Canarias); 'Introspection Music Experience', de la Fundación Intras (Castilla y León), y 'Delyramus: Desarrollo de audiencias: músicos, luthieres y salud mental', de la Fundación Ramón Rey Ardid (Aragón).

