El eurojackpot deja tres millones de euros en las palmas de gran canaria

3/11/2018 - 13:20

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Un vecino del Centro Comercial Las Arenas, en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria, resultó agraciado este viernes con 3.100.089,50 euros del segundo premio del Eurojackpot de la ONCE, y se quedó a sólo un número de los 90 millones del bote, que sigue pendiente para la próxima semana.

La vendedora María del Carmen Quevedo es quien ha llevado la ilusión y la suerte de la ONCE hasta las islas desde su punto de venta, ubicado en el citado centro comercial del centro de la capital de Las Palmas.

"Yo siempre saco algunos números de Eurojackpot y se los ofrezco a mis clientes; así que seguro que es alguno de los habituales o de quienes pasan por aquí y se acercan a probar suerte", destacó este sábado la vendedora, que lleva sólo tres años trabajando para la ONCE, tras incurrir en una discapacidad que le impedía continuar con su trabajo como empresaria autónoma.

"Después de la oportunidad de volver a trabajar, es lo más lindo que me ha pasado en los últimos años; ¡qué lindo! ¡qué lindo! Gracias a todos mis clientes y amigos, y a mis compañeros", decía visiblemente emocionada con la noticia del premio.

BOTE

Para el sorteo del próximo viernes, 9 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE pone en juego de nuevo un bote de 90 millones de euros.

El Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar cinco números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles.

El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, con un bote mínimo garantizado de 10.000.000 euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

Eurojackpot, como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en la web 'www.juegosonce.es', y en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.

(SERVIMEDIA)

03-NOV-18

AHP/man