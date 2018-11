Ana Julia puso "la mano en la boca" de Gabriel para que "dejase de chillar"

Un jurado popular la juzgará por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral

Ana Julia Quezada. Imagen: Atlas.

Ana Julia Quezada, autora confensa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, ha admitido que le "puso la mano en la boca" al niño "para que dejase de chillar". De esta manera, confiesa su actuación.

Son las primeras imágenes de la declaración de Quezada en sede judicial, ofrecidas por el programa Espejo Público. En ellas, vemos una Ana Julia que llora ásperamente y que llega a afirmar que "esto es muy duro, Díos mío. He perdido todo. He perdido a Gabriel, a mi hija y a Ángel. Todo", para, acto seguido, afirmar que "yo no soy una asesina".

Quezada relata que "yo estaba en el salón y entro en esa habitación y veo a Gabriel con un hacha. Le digo que me la dé porque se puede hacer daño y me dice: "No, no te la doy, que siempre me estás mandando. No quiero que me mandes que eres fea". Ante esto, Ana Julia manifiesta que "entonces, yo le puse la mano en la boca para que dejase de decirme esas cosas y de chillar".

Por otro lado, la autora confesa de la muerte del menor es preguntada por su acción con la camiseta, que usó para despistar. "Yo tenía toda la ropa y como veía a Ángel tan preocupado, pues, dije, voy a dejarla por ahí y me llevo a Ángel a andar por ahí", cuenta Quezada, quien será juzgada por un jurado popular acusada de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.