Los examinadores de tráfico amenazan con volver a la huelga en diciembre

5/11/2018 - 18:05

El colectivo de examinadores de tráfico amenazó este lunes con volver a la huelga el próximo mes de diciembre porque no han cobrado la subida salarial de 250 euros en 14 pagas al año en concepto de complemento específico que quedó aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 gracias al acuerdo inicial alcanzado entre todos los grupos parlamentarios salvo el PP.

Ese acuerdo, al que posteriormente se sumó el PP, hizo que el comité de huelga de los examinadores de tráfico desconvocara los paros que la mayoría de estos funcionarios mantuvieron durante 65 días de lunes a miércoles entre el 19 de junio y el 13 de diciembre del año pasado en demanda del complemento específico en sus nóminas, una reivindicación que la Dirección General de Tráfico (DGT) trasladó sin éxito al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Esa huelga causó la suspensión de 220.764 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir en 2018, según una respuesta del Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, a la que tuvo acceso Servimedia. Las jefaturas más afectadas por la huelga de examinadores fueron Barcelona (22.884), Madrid (14.506), Málaga (10.965), Sevilla (9.938), Valencia (9.623), Murcia (8.714), Almería (7.245) y Alicante (7.184).

Sin embargo, el complemento específico nunca ha llegado a las nóminas de este colectivo de funcionarios, según aseguró el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, este lunes a Servimedia.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, comentó el pasado 27 de septiembre durante su primera comparecencia de esta legislatura en el Congreso de los Diputados que esa subida salarial podría llegar en octubre después de "haber pasado todo el trámite" para recibir el visto bueno definitivo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir), dependiente del Ministerio de Hacienda.

Jiménez comentó que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ya cobran el complemento específico recogido en los Prespuestos Generales del Estado, pero no los examinadores de tráfico, cuando pertenecen también al Ministerio del Interior. "Si no se soluciona en noviembre, habrá una convocatoria de huelga para diciembre", sentenció.

Indicó que no entiende cómo los los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya están percibiendo "de manera totalmente merecida" la subida de su complemento específico más los atrasos correspondientes, mientras que los examinadores de tráfico aún no los ha percibido. "Alguien no está haciendo bien su trabajo", recalcó Jiménez.

El órgano de gobierno de Asextra anunció este lunes que si el incremento retributivo del complemento específico de los examinadores más los atrasos no se ven reflejados en las nóminas de diciembre se verá obligado a "hacer un llamamiento a todo el colectivo examinador para que a partir de finales de noviembre se convoque una huelga cuya aplicación se llevará a cabo a partir del mes de diciembre de este año".

05-NOV-18

