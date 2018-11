Discapacidad. el senado pide por unanimidad una campaña nacional contra la 'discafobia' en la infancia

5/11/2018 - 19:48

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El Senado pidió este lunes al Gobierno la puesta en marcha de una campaña a nivel nacional en los medios de comunicación para visibilizar a la infancia con discapacidad y combatir la 'discafobia' que padece este colectivo.

Así se recoge en una moción aprobada hoy de forma unánime en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta presentada por el Grupo Parlamentario popular y que incluyó varias enmiendas del grupo de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea.

En su intervención, la senadora popular María Isabel Sánchez Torregrosa indicó que el objetivo de esta campaña será impulsar "la igualdad real de la infancia con discapacidad y combatir los estereotipos asociados a ella, así como eliminar "las insolidaridades cotidianas" que sufre el colectivo, expresión que en la redacción final del texto fue sustittuida por el término 'discafobia' a propuesta de Unidos Podemos.

La portavoz de este último grupo, Pilar Lima, destacó la importancia de "hablar de 'discafobia', porque de lo que no se habla, no existe". Agregó que según las estadísticas de delitos de odio del Ministerio del Interior, este es el segundo delito de dicha clase más recurrente por detrás del racismo, "y va en aumento". "Lo que estos niños sufren no es insolidaridad, es discriminación y acoso, y va en aumento, así que es importante que una campaña nacional hable de ello", afirmó.

La iniciativa también pide elaborar materiales educativos para su uso y debate en los centros escolares y asegurar que todos los contenidos (académicos y audiovisuales) sean accesibles a las personas con discapacidad, esto es, que estén disponibles en lectura accesible, en lengua de signos, en braille... Según Sánchez Torregrosa, el coste total de la iniciativa ascendería a 600.000 euros.

RÓTULOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS

El Senado aprobó también por unanimidad una moción para que todos los edificios públicos sean rotulados con pictogramas que faciliten el acceso cognitivo a las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Impulsada por el PP, la propuesta insta al Gobierno a que todos los ministerios promuevan este cambio en sus edificios y a pedir a las comunidades autónomas que sigan el mismo ejemplo en sus consejerías.

Además, la comisión dio luz verde a otra iniciativa del PP para que la figura del asistente personal cuente con "una regulación a nivel nacional que asegure unos criterios comunes para garantizar la calidad del servicio".

El texto fue transaccionado con el PSOE para incluir una referencia al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y contó con los votos a favor de todos los grupos salvo los de Unidos-Podemos-En Común Podem-En Marea, que se abstuvo por considerar que la iniciativa dejaba fuera "otras discapacidades que también precisan la figura del asistente personal".

Su objetivo es desarrollar un sistema que impulse la utilización de este recurso, uno de los menos demandados pero mejor valorados por las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

05-NOV-18

AGQ/gja