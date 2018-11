Ana Julia Quezada usó a un amigo suyo como coartada

Con el objetivo de desmarcarse de sospechas sobre su figura

Ana Julia Quezada. Imagen: EFE

Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel, utilizó a un amigo suyo, Juan Carlos, como coartada con el claro fin de intentar disipar las sospechas, que no tardaron en cernirse sobre su persona en la investigación del suceso.

Se trata de otra declaración de Quezada en sede judicial, desvelada por el programa Espejo Público. La responsable de la muerte de Gabriel Cruz también admitió que le puso "la mano en la boca" para que el menor "dejase de chillar".

Ana Julia, tras su acción, comenzaba a preparar su estrategia. En sede judicial reconoce que la misma en que se produjeron los hechos fue a la casa de su amigo Juan Carlos, con quien manifiesta guardar una relación de "muy buenos amigos". "Fui a su casa el mismo día", explica Quezada, esta vez sin el llanto áspero que tuvo cuando afirmó que "esto es muy duro".

Ana Julia, que deja claro que no llamó por teléfono a Juan Carlos, sino que se personó en casa de éste, explica que le preguntó "si había visto a Gabriel", para acto seguido añadir que "y él me dijo que no. Que no lo había visto en toda la tarde". Por su parte, el magistrado le pregunta a Quezada si en ese encuentro que mantuvo con Juan Carlos estuvo presente otra persona. "No, estábamos solos. Él salió a la calle", contesta la dominicana.

Ana Julia Quezada será juzgada por un jurado popular acusada de asesinato y contra la integridad moral.