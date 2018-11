La ue adjudica a fundación abertis un proyecto erasmus+ para alinear la actividad universitaria entre las dos orillas del mediterráneo

6/11/2018 - 14:19

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La Comisión Europea ha adjudicado un proyecto Erasmus+ al Centro Internacional Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas (CIURBN), sede de la Fundación Abertis, ubicado en el Castillo de Castellet i la Gornal (Barcelona).

Según informó la fundación, el objetivo principal de este proyecto es el fortalecimiento y la mejora de la actividad académica entre países de la cuenca mediterránea (España, Francia e Italia) y las instituciones marroquíes y libanesas, en el contexto de las Reservas de Biosfera del Mediterráneo (RRBB).

La iniciativa, agregó la entidad, alineará la actividad de las universidades de la región mediterránea, innovando en su capacidad de investigación; promoverá su internacionalización, enriquecerá la experiencia del personal académico, permitirá el aprendizaje mutuo entre las partes interesadas y mejorará el carácter interdisciplinario de actividad académica.

En general, se espera que el proyecto involucre a más de 100 personas. El programa adjudicado a la Fundación Abertis está dotado con cerca de un millón de euros y se iniciará oficialmente este mismo mes de noviembre.

El proyecto cuenta con la participación de las universidades marroquíes de Cadi Ayyad (Marrakech) y Mohammed V (Rabat), así como las universidades San José y Universidad Americana, ambas en Beirut (Líbano). Además, cuenta con el apoyo de la universidad francesa de Aix-Marseille, de la Unión para la Universidad Mediterránea (UNIMED), con sede en Roma, y de dos ONG: MAB Francia y la Asociación para la Protección de la Reserva de la Biosfera de Jabal Moussa.

Erasmus+ es el programa de la UE de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte en Europa, que ofrece oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a más de cuatro millones de europeos.

RED MEDITERRÁNEA

Recientemente, la Fundación Abertis ha recibido por parte de la Royal Society for the Conservation of Nature de Jordania un reconocimiento a su labor de impulso de la Red Mediterránea de Reservas de la Biosfera a través de su Centro Internacional Unesco, una experiencia pionera de colaboración público-privada con el Gobierno de España y bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

La Royal Society for the Conservation of Nature es una entidad jordana dedicada a la protección, conservación y gestión de los recursos naturales de Jordania y está presidida por el 'príncipe del agua' del país, el príncipe El Hassan Bin Talal.

El Centro Internacional Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas ha incorporado en los últimos meses dos nuevas reservas en Jordania, las ciudades de Dana y Mujib, reforzando así su compromiso de cooperación entre las dos orillas del mediterráneo.

RED DE RESERVAS DE LA BIOSFERA MEDITERRÁNEAS

Los más de 70 territorios que conforman la Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas (RRBMed) incluyen un conjunto de sitios diversos y representativos que albergan un patrimonio excepcional relacionado con la biodiversidad, los paisajes y las expresiones culturales.

La calidad de estos recursos ambientales y culturales sitúa a las reservas de la biosfera del Mediterráneo como lugares de excelencia para el fomento del turismo sostenible en todas sus modalidades, en dos costas unidas por su cultura y naturaleza.

El Castillo de Castellet, sede de la Fundación Abertis, fue declarado en 2013 Centro Internacional Unesco para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas. Se trata de la primera experiencia de colaboración público-privada en el ámbito de los centros de Categoría 2 de la Red de Reservas de la Biosfera, reconocido por la organización perteneciente a las Naciones Unidas.

Los centros Categoría 2 son centros e institutos auspiciados por la Unesco que representan una modalidad especial en el sistema de Naciones Unidas: los crean y financian los Estados miembros y su destino principal es la consecución de los objetivos estratégicos del programa MaB (Man and Biosphere) de la Unesco.

Desde entonces, el Centro Internacional Unesco se ha consolidado como un centro de difusión de ideas, proyectos y conocimiento, que sirve como estímulo al interés por el patrimonio cultural y natural, siendo paradigma de la gestión sostenible del patrimonio.

(SERVIMEDIA)

06-NOV-18

ARS/caa