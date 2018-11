Discapacidad. el grupo social once recibe el premio empresa del año 2018 de la cámara de comercio en bruselas

6/11/2018 - 18:21

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, recogió este martes el Premio Empresa del Año 2018 de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo de manos de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en el transcurso de un acto celebrado en la Embajada de España en Bruselas, con presencia de la embajadora de España en el Reino de Bélgica, Beatriz Larrotcha, y del presidente de la Cámara, Juan Rodríguez-Villa.

En el marco de su 80 aniversario, el Grupo Social ONCE ha sido galardonado por cumplir ocho décadas representando un modelo empresarial único en el mundo y por su liderazgo a nivel europeo, proyectando la Marca España en Bélgica y en toda Europa.

Su compromiso con el proceso de integración europea, según la Cámara de Comercio española, se viene demostrando desde hace tres décadas con una participación muy activa en Bruselas, en el seno de diversas organizaciones empresariales y de discapacidad a nivel europeo (Centro Europeo de Fundaciones, Loterías Europeas, Social Economy Europe, Foro Europeo de la Discapacidad y la propia Cámara), de las que en muchos casos fue socio fundador.

Además, su constructiva y ambiciosa contribución al proceso legislativo comunitario, buscando el equilibrio adecuado entre la dimensión empresarial y la social (papel reconocido ya por el Parlamento Europeo a través de la concesión del Premio Ciudadanos), y su partenariado con la Comisión Europea a través del Programa Operativo para la Formación y el Empleo de las Personas con Discapacidad -dos décadas siendo un ejemplo de buenas prácticas-, han sido también motivos de esta concesión.

El Grupo Social ONCE, a través de ILUNION ha sido, por otro lado, la primera empresa de la economía social que firmó, en septiembre de este mismo año, un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (Plan Juncker) para el desarrollo de proyectos para la inclusión socio-laboral de personas con discapacidad, desarrollando además partenariados con diversas empresas y organizaciones belgas como la Fundación Rey Balduino, Fundación CERA o la Liga Belga de Braille, entre otras entidades.

Este premio pretende contribuir a estrechar lazos empresariales del Grupo Social ONCE a través de la provisión de bienes y servicios a empresas de los mercados de Bélgica y Luxemburgo.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, acudió al acto acompañado por Alberto Durán, presidente de ILUNION y vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, y por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.

Este premio anual, que la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo entregó por primera vez en 2013 con motivo de sus 75 aniversario, pretende contribuir al fomento del comercio y desarrollo empresarial español en Bélgica y Luxemburgo, así como en el posicionamiento a nivel europeo de las empresas españolas. Air Europa, Indra, Orona y Everis, han sido las empresas galardonadas en ediciones anteriores.

