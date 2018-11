La PAH ve "indignante" que el TS se pliegue a la "presión del lobby financiero"

Barcelona, 6 nov (EFE).- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha tildado hoy de "indignante" la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la "presión del lobby financiero e inmobiliario".

El Tribunal Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

En declaraciones a Efe, Delgado ha considerado que este cambio de criterio en el TS es un "reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros".

"No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión", ha añadido la portavoz de la PAH.

Delgado ha insistido en que la actual legislación "da sobreprotección a las entidades financieras y no protege a las familias" y por eso cree que "es una estafa hipotecaria".

En este sentido, la portavoz de la PAH ha confiado en que Europa "escarmiente y dé un varapalo a la justicia española, como ya lo hizo con las cláusulas abusivas, y el tiempo dé la razón a las familias".

"Ya fue indecente que se replantearan la sentencia que daba la razón a los consumidores, pero ahora, que le den la razón a la banca, es más que indecente y no puede ser que no se tenga en cuenta la parte de los consumidores", ha criticado Delgado.

Para la portavoz de la plataforma, habría que "mirar qué está pasando aquí con las entidades financieras y el gran lobby inmobiliario con la justicia española".

"Saldremos a la calle a denunciar esta situación porque no puede ser que a la parte más vulnerable de un contrato hipotecario se la haga responsable de esta situación. Nosotros que tratamos con familias vulnerables que no han podido pagar su hipoteca, con cláusulas abusivas, lo que dicen ahora es que esta ley hipotecaria es una estafa", ha abundado la portavoz de la PAH.

Delgado ha recordado que la PAH inició ayer movilizaciones en toda España para exigir la reforma de la ley hipotecaria y ahora ha anunciado que irán ante el Tribunal Supremo a denunciar esta situación.