Fundación once lanza 'just4all', un proyecto para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad

7/11/2018 - 16:12

Fundación ONCE prepara el lanzamiento de 'Just4ll', un proyecto que pretende mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad mediante acciones como la sensibilización y formación de juristas en la atención y necesidades específicas de este grupo de ciudadanos.

Para la puesta en marcha del programa, Fundación ONCE acogió este miércoles una reunión a la que asistieron representantes del European Disability Forum (EDF), European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Thompson Reuters Aranzadi y de la Universidad Carlos III de Madrid, a través del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, todos ellos socios del proyecto.

Además, el programa cuenta con el apoyo de la Unión Internacional del Notariado, European Foundation Center (EFC), Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

'Just4all' es un proyecto liderado por Fundación ONCE que se desarrollará en 30 meses.

En concreto, el programa pretende mejorar el acceso real a la justicia de las personas con discapacidad y contribuir así a la aplicación efectiva de la legislación en materia de derechos humanos y también en materia de discapacidad.

De este modo, se propone crear conciencia entre los juristas sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho efectivo de acceso a la justicia y capacitarles en el conocimiento de los derechos específicos de estos ciudadanos.

Y para lograr estos objetivos, Fundación ONCE y sus socios desarrollarán una serie de actuaciones entre las que figura el análisis del estado del acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad. Igualmente, diseñarán un curso masivo abierto en línea (MOOC) sobre esta materia y ofrecerán formación a operadores legales, a través de la organización de diferentes talleres.

Asimismo, lanzarán una campaña de sensibilización sobre las personas con discapacidad y su acceso a la justicia y organizarán un seminario europeo sobre la implementación en la UE de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito de la justicia.

07-NOV-18

