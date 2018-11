El 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre españa y japón, en 5,5 millones de cupones de la once

8/11/2018 - 14:06

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El cupón de la ONCE del 11 de noviembre celebra el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón. Cinco millones y medio de cupones difundirán este importante inicio de relaciones entre ambos países.

Con este cupón, la ONCE se une a las diversas actividades relacionadas con el aniversario, que harán aún más fuerte la relación de amistad entre Japón y España. Las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Japón datan del 12 de noviembre de 1868, fecha en la que se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países. Desde entonces, Japón y España mantienen una relación cada vez más estrecha.

La historia de las relaciones bilaterales se remonta a la visita a Japón del misionero español jesuita San Francisco Javier, en 1549. Sin embargo, el contacto entre ambos países se interrumpe durante más de 200 años, concretamente desde 1624, cuando el Gobierno del shogunato de Edo cierra el país y prohíbe la entrada de barcos españoles. En 1868, Japón abre el país y se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y España.

La celebración de este 150 aniversario surge de una iniciativa conjunta hispano-japonesa, cuyo objetivo es intensificar y revalorizar las relaciones entre ambos países en todos los ámbitos.

Actualmente, las relaciones entre España y Japón se encuentran en un momento muy importante. Japón es el segundo socio comercial de España en Asia, y España es el sexto suministrador a Japón entre los países de la Unión Europea. En 2016 se superó la cifra de 6.000 millones de euros en intercambios comerciales, y el número de visitantes japoneses a España alcanzó los más de 473.000 turistas. Cerca de 100.000 españoles visitaron Japón en el último año.

CUPÓN DE LA ONCE

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

08-NOV-18

AGQ/gja