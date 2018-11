El cuponazo de la once reparte más de 9,2 millones de euros en xátiva

10/11/2018 - 13:59

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El Cuponazo de la ONCE repartió 9.225.000 euros en Xátiva, en 10 cupones, uno de ellos premiado con nueve millones de euros, y otros nueve agraciados con 25.000 euros cada uno, en el sorteo del viernes 9 de noviembre.

La vendedora de la ONCE Mercedes Iborra del Pozo es quien llevó la suerte de la ONCE a la localidad valenciana, repartiendo todos esos cupones premiados desde su quiosco situado en la Plaza de Bassa, número 1, el primero de los quioscos nuevos que la ONCE ha instalado en Xátiva.

Mercedes supo que había repartido la suerte unos momentos después de la celebración del sorteo. Según ella misma contó, tiene la costumbre de revisar la lista de premios una vez se publica. "En un primer momento dije, vaya no he repartido nada", admitió, al tiempo que reconoció que una pequeña intuición le hizo volver a revisarlos e incluso pedir ayuda a algún familiar y, entonces, comprobaron que, "efectivamente sí eran los números que había vendido".

Todavía emocionada, Mercedes, aseguró que fue "una sensación tan fuerte", que su primera reacción fue ponerse a llorar "desconsoladamente, pero de alegría". "Me quedé completamente bloqueada", agregó.

Desde su quiosco, vuelve a repetir que no se lo creía y que no hay "palabras para describir tanta emoción". No sabe a ciencia cierta quiénes han sido los afortunados, aunque su cabeza no hace más que tratar de recordar las personas que pudieron comprar el número agraciado.

Mercedes Iborra lleva cinco años comercializando los productos de juego de la ONCE, tal y como ella explicó. Con anterioridad trabajaba de auxiliar de clínica en un hospital, pero debido a su progresiva pérdida de visión tuvo que dejar ese empleo y comenzó a trabajar para la ONCE, algo por lo que dice sentirse "muy contenta".

Es la tercera vez que reparte premios, aunque en las dos ocasiones anteriores fueron de menor cuantía. Tras este golpe de suerte, aseguró estar " dispuesta a dar uno de los premios del Extra del 11/11 de la ONCE", que se sortea este domingo.

Además de los premios en Valencia, este Cuponazo repartió 250.000 euros en Alicante y 150.000 en Alzira. Esto supone que este sorteo de la ONCE ha repartido en la Comunidad Valenciana un total de 9.625.000 euros.

Estos más de nueve millones de euros que la ONCE ha repartido en Xátiva se unen a los 12.330.000 euros que el Cuponazo repartió en Sueca en el sorteo del pasado 19 de octubre.

El Cuponazo de la ONCE del 9 de noviembre dejó también premios en Andalucía, agraciada con 775.000 euros; Euskadi, con 250.000; Asturias, donde repartió 125.000 euros, la misma cantidad que en Madrid y Extremadura. Finalmente, el Cuponazo dejó 25.000 euros en Aragón, Baleares y en la Región de Murcia.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie.

Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE 'www.juegosonce.es', y establecimientos colaboradores autorizados.

10-NOV-18

