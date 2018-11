Hasta 12 detenidos en Santa Coloma (Barcelona) por una presunta agresión sexual en el Metro

Se trata de jóvenes y menores no acompañados sin residencia fija

Los Mossos d'Esquadra han dejado en libertad a tres de los 15 detenidos este domingo en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) por un presunto intento de agresión sexual y por agresión con arma blanca en la estación de Can Peixauet de la L9 del Metro.

La Policía Local de Santa Coloma detuvo este domingo a 13 adultos y dos jóvenes que aseguraron ser menores por una presunta agresión sexual a una joven y una agresión con arma blanca a su pareja en el transcurso de una pelea en dicha estación.

La pareja de la joven fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser intervenida de urgencia en el hospital, aunque su vida no corre peligro y evoluciona favorablemente, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Santa Coloma.

Los dos jóvenes que aseguraron ser menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores para que les realicen las pruebas pertinentes para confirmar su edad, y si se confirma que son menores quedarán a disposición de dicha Fiscalía.

Los Mossos d'Esquadra han asumido la investigación de los hechos para determinar las responsabilidades de las dos agresiones y tras realizar varias pesquisas para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados ha dejado la detención de tres de ellos sin efecto a la espera de que sean citados por el juez.

Menores no acompañados

Los detenidos son jóvenes y menores no acompañados sin residencia fija y que ocupan viviendas deshabitadas y en mal estado por falta de mantenimiento.

Por ello, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la Generalitat para abordar "de manera global y como problema de país" la presencia de estos jóvenes que circulan por Catalunya sin residencia.

Considera que cometen "diferentes delitos y faltas, generando alarma e inseguridad en las ciudades catalanas", y es un problema que no puede ser abordado localmente sino con medidas urgentes coordinadas por la Generalitat.

Reacción de la Generalitat

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha afirmado que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) no les notificó que hubiera menores en situación de vulnerabilidad ocupando un edificio.

Ha asegurado que la información que tienen es que entre los detenidos hay dos menores, pero como hasta la fecha no se habían puesto en contacto con su departamento, por el momento desconocen si eran tutelados por la Generalitat: "No sabemos si estaban o no tutelados, estamos a la espera de que lo notifiquen desde Mossos d'Esquadra", hablando con la Conselleria de Interior para tener la información.

Además, ha admitido que el sistema de protección a la infancia "está en tensión" porque las cifras de llegada de menores no acompañados son muy elevadas y actualmente acoge a más 2.500 jóvenes, mientras que hasta octubre han llegado este año más de 3.000 --algunos salen del sistema por movilidad o porque se hacen adultos-- mientras que en 2015 llegaban entre 300 y 400.