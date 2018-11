El director del prado: "no podemos renunciar al arte contemporáneo"

12/11/2018 - 10:32

El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, reconoció este lunes en el Fórum Europa que desde la pinacoteca madrileña "no podemos renunciar al arte contemporáneo", por lo que abrió la puerta a colaborar de forma más estrecha con nuevos autores para que ejerzan la función de "mediadores" a nivel didáctico.

"No somos un museo de arte contemporáneo ni pretendemos serlo, pero no podemos renunciar a él. Desde sus inicios, el Prado es paso de artistas contemporáneos y pueden ser mediadores", afirmó Falomir en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

Aunque descartó impulsar exposiciones contemporáneas, pues "el Prado es un museo de pintura clásica", sí reconoció que la pinacoteca "necesita que cada generación renueve sus intermediarios" a través del área de Educación del museo, donde el director pretende encontrar un encaje para los nuevos autores.

"No es un museo de arte contemporáneo y no va a hacer exposiciones, pero no podemos renunciar al papel del artista contemporáneo como interlocutor", insistió.

A una semana de que la pinacoteca cumpla 199 años, Miguel Falomir destacó que "es el mayor regalo que se ha dado la nación española en 200 años" y ensalzó que se trata del "mayor patrimonio cultural de todos los españoles", así como que sus obras son, a su juicio, las que están en "el mejor estado de conservación de cualquier museo del mundo".

El Museo del Prado, que la próxima semana arranca la celebración de su bicentenario, cuenta con alrededor de 9.000 pinturas, de las cuales en torno a 1.700 están en exposición permanente.

