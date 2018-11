Falomir aventura que el 'guernica' volverá al prado cuando sea "un clásico"

12/11/2018 - 10:58

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, afirmó este lunes en el Fórum Europa que el 'Guernica' de Picasso volverá a exhibirse en su pinacoteca dentro de 150 años, dado que el Museo Reina Sofía está focalizando en el arte contemporáneo y, en ese tiempo, la obra del malagueño será considerada "un clásico".

"Nunca voy a solicitar el 'Guernica', pero si el Reina Sofía sigue comprometido con el arte contemporáneo, dentro de 150 años el cuadro será un clásico; será el momento de que vuelva al Prado", afirmó el máximo responsable de la pinacoteca madrileña en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

En este sentido, recordó que el Museo del Prado se centra en el clasicismo y no en el arte contemporáneo, por lo que éste no sería el momento de cumplir con el deseo de Picasso, que evidenció su intención de que su obra fuera exhibida en el Prado y no en el Museo Reina Sofía.

El lienzo fue un encargo de la II República para el Pabellón Español en Francia y, debido al estallido de la guerra, el artista decidió que la pintura quedara bajo la custodia del 'Museum of Modern Art de Nueva York' (MoMA) hasta que finalizara el conflicto. Finalmente, la obra regresó a España en 1981, concretamente al Prado, cumpliendo con el deseo del autor.

Sin embargo, el pleno del Real Patronato del Museo del Prado acordó en 1992 el traslado del cuadro al Museo Reina Sofía, donde permanece actualmente.

Desde entonces, el País Vasco ha reclamado en varias ocasiones que el 'Guernica' se exponga en Euskadi, algo que tanto la dirección del museo como el Gobierno han rechazado. El ministro de Cultura, José Guirao, ya dijo hace tres semanas que el lienzo no saldrá del Reina Sofía "mientras yo sea ministro", dado el estado de vulnerabilidad del cuadro.

(SERVIMEDIA)

12-NOV-18

GIC/pai