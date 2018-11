El productor álvaro longoria deja abierta la puerta a una segunda parte de 'campeones'

12/11/2018 - 15:22

El productor de Morena films (responsable de la película 'Campeones') y director del documental sobre las vidas de sus actores, Álvaro Longoria, apuntó este lunes que la película podría tener una segunda parte, aunque no quiso confirmar esta posibilidad.

Longoria realizó dicha afirmación en la presentación en Madrid del documental 'Ni distintos, ni Diferentes: Campeones', una obra dirigida por él mismo que narra las historias de los nueve actores con discapacidad intelectual que intervienen en la película de Javier Fesser.

En la rueda de prensa, Longoria fue preguntado sobre la "tercera parte" de la película por uno de los múltiples enviados del programa de radio Echale Papas, que realizan los usuarios del centro ocupacional Pintor rosales de Madrid.

"Primero tendríamos que hacer la segunda", contestó entre risas el productor y, a raíz de ello, fue preguntado varias veces al respecto. Longoria se mostró abierto a tal posiblidad, aunque no quiso ni confirmarla ni desmentirla. "Podría ser, aunque de momento no lo sabemos, y en caso de saberlo, tampoco lo podría decir".

VIDA REAL

Según explicó, este documental no es un "cómo se hizo 'Campeones'", pues nunca se planteó como tal, sino que pretende reflejar "cómo es el mundo de la gente con discapacidad".

Narra las vidas reales de los nueve protagonistas del filme, que al principio de la pieza reciben un móvil para grabar su propio entorno e incorporarlo al documental. De este modo, los planos que cada uno de ellos capta acaban formando también parte de la historia. Además, sus Padres y familiares cuentan los problemas con los que nacieron, cómo fue su crecimiento y a qué dificultades se han tenido que enfrentar.

La duda entre integración o educación especial y el acoso escolar son algunas de las cuestiones que aborda el documental, donde queda claro cómo ellos se dan perfecta cuenta de cuando los observan como si fueran bichos raros.

La cinta también recoge los testimonios del actor Javier Gutiérrez, protagonista del filme, y del director Javier Fesser.

A la presentación acudieron los actores del documental: Sergio Olmos, Julio Fernández, Jesús Lago, José de Luna, Fran Fuentes, Gloria Ramos, Alberto Nieto, Roberto Chinchilla y Stefan López. Varios de ellos manifestaron su deseo de viajar a los Angeles para asistir a la ceremonia de los Oscar si la película es seleccionada como candidata en Habla no Inglesa, aunque algunos como Estephan tengan miedo de que "el presidente Donald trump no me deje entrar por ser negro".

En este sentido, el productor de ambas cintas, Luis Manso, afirmó que la película "está teniendo muy buena acogida en Hollywood", y, en referencia a los actores, aseguró que "todos quieren que finalmente nos nominen para que viajéis a los Ángeles y poder conoceros".

"Los sentimientos y valores de 'Campeones' son muy universales, y allí se ríen, se emocionan y lloran justo con las mismas cosas de la película que nosotros", explicó.

La idea le pareció perfecta a Roberto, quien confesó que "le gustan todos los actores", y a Gloria, que desde que gravó 'Campeones' quiere estudiar teatro e intenta convencer a su madre de que le libere de sus clases de natación.Incluso Estepahn está dispuesto a superar sus miedos y viajar a los Angeles, aunque solo sea por ver tornados.

Manso y Longoria se mostraron muy satisfechos con la acogida que 'Campeones' ha cosechado entre el ppúblico general, "pero sobre todo, entre los niños, que de esta forma pueden aprender a tratar mejor al diferente y a hacerlo con naturalidad.

Además, Longoria aseguró que desde varias asociaciones le han manifestado que notan una mejor predisposición por parte de empresas y particulares "a la hora de acercarse a nosotros gracias a la película", y "esto es algo que en la calle también se ve".

