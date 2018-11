El vaticano refuerza la lucha contra los abusos en la iglesia

13/11/2018 - 13:34

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

La Santa Sede hizo público este martes el nombramiento como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe al arzobispo de Malta, Charles Jude Scicluna, que continuará trabajando en su diócesis.

Scicluna ya trabajó en la citada congregación bajo el papado de Benedicto XVI y está considerado como uno de los mayores perseguidores de los abusos por parte del clero, pues ha intervenido en el esclarecimiento de varios casos en la Iglesia latinoamericana, como el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo.

Este nombramiento se produce en la antesala de la reunión que Francisco mantendrá del 21 al 24 de febrero para atajar la pederastia en la Iglesia, en una reunión en la que ha convocado en el Vaticano los presidentes de las conferencias episcopales.

En ese contexto, el episcopado español impulsó el pasado mes de septiembre una comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores. La comisión, con "un cariz fundamentalmente jurídico" para reformar la normativa y protocolos a seguir. La comisión está presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que ha tenido que gestionar denuncias de abusos en su diócesis.

LAS HERIDAS NO PRESCRIBEN

El propio Francisco escribió en agosto, tras desvelarse un informe con cientos de casos de abusos por parte de sacerdotes en Estados Unidos, una carta en la que pedía atajar este tipo de actuaciones y luchar contra el clericalismo: "Decir no al abuso, es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo". "Las heridas nunca prescriben", escribió, reconociendo: "No supimos estar donde teníamos que estar, no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño".

En esos días, en una entrevista a Servimedia, el sacerdote jesuita Hans Zollner, presidente del Centro por la Protección de la Infancia de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, que aconseja al Papa en esta materia, pidió a los obispos españoles que sean proactivos en la lucha contra los abusos a menores en el seno de la Iglesia.

"Estoy convencido de que el episcopado español debería empeñarse con mucha fuerza y convicción en esta lucha, porque como hemos visto en otros países, si no estamos trabajando proactivamente, llegará un cierto punto en que saldrán casos a la opinión pública y en los medios, y no estaremos preparados", afirmó.

Por otra parte, la Santa Sede también confirmó este martes un viaje histórico: la próxima vista del Papa a Marruecos. Francisco visitará Casablanca y Rabat los días 30 y 31 de marzo, en la que será la segunda vista de un papa a este país, después de que Juan Pablo II lo visitase hace más de tres décadas.

(SERVIMEDIA)

13-NOV-18

AHP/gja