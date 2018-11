La familia de una barcelonesa lanza una campaña de 'crowdfunding' para recaudar 40.000 euros y costear sus gastos hospitalarios en tailandia

15/11/2018 - 10:43

La familia de Laura Daniela González, una argentina residente en Barcelona, ha lanzado una campaña de 'crowdfunding' para recaudar 40.000 euros y costear sus gastos hospitalarios en Tailandia, donde se encuentra ingresada en coma.

Según informó en nota de prensa la plataforma Go Fund Me, González Preuss viajó a Ko Samui, Tailandia, para poder participar en un proyecto conjunto de turismo y sostenibilidad. "A comienzos de noviembre, se despertó con un fuerte dolor de cabeza y, al acudir al hospital, tuvo un derrame cerebral en el que perdió el conocimiento". "Desde entonces, no ha vuelto a despertarse", prosiguió la plataforma que ha utilizado su familia para recaudar dinero, ya que la afectada no tiene cobertura en el hospital.

Hasta ahora han conseguido 16.956 euros donados por 284 personas y, en un comunicado su hermano Javier contaba agradecido que Daniela "está luchando cada día para superar esta gran batalla". Su objetivo es salir del hospital en el que Daniela se encuentra ingresada para trasladarla a uno público pero no pueden hacerlo hasta que paguen la deuda que acumulan.

