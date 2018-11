Las redes sociales cambian el lenguaje del amor

Internet modela el lenguaje pero no los sentimientos de amor y desamor

Las redes sociales tienen su propio lenguaje y con su auge han cambiado el uso de algunas palabras y por supuesto adaptado algunas al día a día. El amor no es un terreno ajeno a los cambios del lenguaje y sino que se lo digan a los que ya no siente un flechazo, ahora a las maripositas en el estómago cuando surge un amor a primera vista se las denomina 'crush'.

Si un flechazo es un 'crush', el clásico amor platónico a quedado reducido a las iniciales AP y por supuesto, quien más y quien menos ha sufrido una bomba de humo, aunque ahora se trate de un 'ghosting'. Los hay que sin más desparecen dejando al amante preguntándose si habrá existido alguna vez.

Si hablamos de fantasmas, las exparejas no se quedan atrás. Además de 'stalkearnos' en redes sociales y saber de cada uno de nuestros movimientos e incluso mantener conversaciones que no llevan a ninguna parte, lo que de toda la vida ha sido "el perro del hortelano que ni come ni deja comer" que ha sido rebautizado como 'haunting' los hay que reaparecen y tratan de resucitar una relación muerta y enterrada, a eso se le llama en vocabulario actual 'zombing', la misma pérdida de tiempo de siempre con un nombre más aterrador.

Sin duda queda mucho más interesante que se refieran a tu relación sentimental como 'benching' que asegura que eres "el segundo plato". En este caso, el lenguaje puede suponer hasta una mejora.

Cuando se entra en el terreno sentimental, cambian solo las palabras porque el amor y el desamor siguen siendo las mismas sensaciones desde el inicio de los tiempos pero con denominaciones diferentes.