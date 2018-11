Save the children pide a la iglesia que en cuanto sospeche de un caso de abuso sexual lo notifique a las autoridades

16/11/2018 - 12:09

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

Save the Children pidió este viernes a la Iglesia Católica que en sus nuevos protocolos ante casos de acoso sexual incluya la notificación a las autoridades y acabar así con el "silencio cómplice" ante los casos de pederastia que se han producido dentro de la institución.

Según la ONG, resulta "inaceptable el encubrimiento que ha habido durante años en el seno de la Iglesia española", así como "el trato y la falta de protección a las víctimas que decidieron denunciar.

Asimismo, pidió "actuaciones claras y concretas para desarrollar planes y protocolos avalados por expertos, que conviertan todos los espacios de la Iglesia en espacios seguros para niños y niñas".

"No podemos permitir que haya casos de abusos que no se detectan, que se alargan durante años o que las víctimas sigan en contacto con su agresor y no sean protegidos", recalcó. Para Save the Children, "es de vital importancia que la Iglesia muestre tolerancia cero frente al abuso y que "desarrolle políticas que no den lugar a dudas".

"Ante cualquier indicio o revelación, están obligados a notificar a la Justicia, pues "son las autoridades judiciales quienes deben actuar", concluyó.

(SERVIMEDIA)

16-NOV-18

AGQ/man