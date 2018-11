El gobierno apuesta por "enriquecer y hacer visibles" a las personas con discapacidad en el ámbito laboral

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, defendió este viernes la necesidad de "enriquecer y hacer visibles" las capacidades de las personas con discapacidad, que, a su juicio, es necesario "hacer valer" en el mundo laboral.

Así se pronunció en el transcurso del Desayuno por Talento 'Por la inclusión y la igualdad en el empleo', organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, y que Valdeolivas valoró como una "oportunidad para hacer visible el compromiso" del Gobierno con la generación de oportunidades y empleo para estas personas que, recalcó, "tienen los mismos derechos y libertades que el resto de ciudadanos".

La secretaria de Estado de Empleo agregó, no obstante, que, desde el punto de vista social, estas personas se enfrentan a "obstáculos y dificultades que les hace mucho más difícil acceder a los servicios y ejercitar plenamente los derechos de las personas plenamente capaces", aunque insistió en que las personas con discapacidad "no tienen menos capacidades, sino otras capacidades".

Utilizando el título de la última campaña de Inserta Empleo, reconoció que el lema 'No te rindas nunca' es "una máxima de vida para aquellos que tienen más dificultades, a los que la vida les pone en ocasiones ante circunstancias en las que es fácil decidir rendirse" y que están obligados a "hacer patente ese esfuerzo y dedicar más disciplina y esfuerzo a superarlas".

Valdeolivas destacó que "este país ha hecho mucho por la discapacidad" y que "ha sido referencia universal en la promoción del trabajo, de la igualdad de oportunidades y de la integración social de las personas con discapacidad".

"Basta moverse fuera para ver que nos miran con envidia en la Unión Europea", añadió la secretaria de Estado, quien sostuvo que "en eso tiene mucho que ver la inestimable e impagable colaboración de Fundación ONCE". "Estamos Obligados a reconocerlo y ponerlo en valor", apostilló.

"El trabajo y el acceso al mundo laboral es el mayor elemento de integración social del que disponen los ciudadanos", concluyó, convencida de que, tanto el empleo como la formación es una imprescindible herramienta de "empoderamiento" de las personas con discapacidad.

PROTECCIÓN FAMILIAR

Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, se refirió a determinados "condicionantes" que tienen que superar los jóvenes con discapacidad, entre los que mencionó las prestaciones no contributivas.

A este respecto, hizo una petición a la secretaria de Estado para que estos jóvenes puedan compatibilizar dicha prestación con un contrato laboral hasta que éste sea indefinido, puesto que, dada la precariedad laboral que sufren los jóvenes, "muchos de ellos necesitan ese complemento". "Para nosotros es la peor barrera de entrada para captar a los jóvenes", advirtió.

Junto a ello, también hizo hincapié en el "proteccionismo familiar", en torno al cual, dijo, "tenemos que trabajar". "Desde Inserta Empleo tratamos continuamente de remover ese árbol y tratar de que la familia no proteja tanto, de convencerles de que una vida autónoma se da a través del empleo", puntualizó.

Martínez Donoso subrayó que la organización que dirige concluirá este ejercicio con la generación de 12.000 empleos para personas con discapacidad, gracias a la participación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo, más de 8.000 de ellos destinados al mercado general y 3.500, de carácter interno.

Con todo, admitió que el paro juvenil es la "gran preocupación" del mercado laboral y aportó datos publicados por Odismet y según los cuales existen 1,8 millones de personas con discapacidad en España con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y 89.400 jóvenes con discapacidad que están en situación de desempleo, lo que supone el 60,6% de paro, "16 puntos por encima del resto de jóvenes", lamentó.

Inserta Empleo "lo está haciendo muy bien", señaló, en referencia al roadshow 'No te rindas nunca', una oficina de consultoría en recursos humanos itinerante que ha estado presente en unas ochenta ciudades españolas, así como los convenios firmados con diferentes municipios de España para favorecer la integración laboral de personas con discapacidad y en los que también se implica a empresas que, "realmente, apuestan por las personas con discapacidad".

En la misma línea, también hizo mención a la tercera campaña 'No te rindas Nunca', presentada el 31 de octubre en la estación de Atocha que pretende "tratar de concienciar a todos". "La única forma de ser una persona libre, con una inclusión total, es a través del empleo y desde Fundación ONCE somos conscientes de que solos no podemos hacerlo", asumió, convencido de que todos "debemos implicarnos en tener una sociedad mucho más justa e inclusiva".

Martínez Donoso explicó además que más del 75% de personas que trabajan en Inserta Empleo tienen alguna discapacidad, más del 87% son mujeres y más del 95% tiene una titulación superior, un modelo que abogó por "exportar fuera, porque es posible hacerlo y en la discapacidad existe talento que queremos aflorar".

Finalmente, Martínez Donoso incidió en la importancia de este Desayuno por Talento para "llevar ese discurso de la integración laboral de las personas con discapacidad a la sociedad y al mundo de la empresa".

La directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, anunció la intención de la entidad de "territorializar" este formato para llevarlo a diferentes provincias para "tratar los temas de interés en cada territorio" y que sean "susceptibles de generar proyectos y mejorar la vida de las personas con discapacidad".

En este punto, exigió que el trabajo, que es la "puerta de entrada que lleva a otros muchos derechos, sea también sinónimo de empleo", dado que "pueden ser sinónimos, pero no lo son en realidad", espetó.

"En muchas ocasiones no somos conscientes de los cambios que se están produciendo y que son muy importantes porque, por ejemplo, la transformación digital nos compete a todos y tenemos que estar preparados, también los jóvenes, en esa parrilla de salida".

Inserta Empleo "siempre tiene muy en cuenta las nuevas tecnologías como aliado" en un momento "de grandes retos y muchas oportunidades". "El cambio es una oportunidad, pero tenemos que trabajar en ello y la formación es la forma de empoderar a las personas con discapacidad y las nuevas tecnologías son un elemento integrador para ellas, ya que puede favorecer el acceso al empleo en igualdad de condiciones", afirmó.

Este desayuno forma parte de las acciones que está realizando Inserta Empleo en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

