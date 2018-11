Educación. los estudiantes de canae piden a los políticos que luchen contra el fracaso escolar y no utilicen la educación como arma "electoralista"

16/11/2018 - 13:27

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) advirtió este viernes a los políticos de todos los grupos de que hay miles de estudiantes que se quedan fuera del sistema mientras ellos usan la educación como arma "electoralista".

Así lo destacó el presidente de Canae, Carles López, en una rueda de prensa en Madrid en el marco del Día del Estudiante, que la organización conmemorará este sábado con una campaña dirigida precisamente a los representantes políticos.

En su opinión, el verdadero problema está en el fracaso educativo, algo que no depende tanto, dijo, de las polémicas sobre la asignatura de Religión, el título de Bachillerato con un suspenso o la situación en Cataluña. "Los debates no van sobre los temas que hacen que los chavales se queden fuera del sistema", protestó. "Vemos que está en duda el consenso para aprobar las reformas", subrayó.

Ante este panorama, Canae pide a Educación que no se pongan "barreras en la educación para que nadie se quede fuera"; que se potencien las segundas oportunidades; "no establecer itinerarios en la ESO"; que el Bachillerato "no se oriente a la prueba de acceso a la Universidad y se aligere el currículo"; y que haya una asignatura en Primaria y Secundaria "por la participación", con la denominación de "Educación para la ciudadanía" , o "Valores".

López también compartió su preocupación porque el Observatorio de Becas dé más peso a la educación universitaria que al resto y dudó de que el decreto de becas pueda estar publicado a principios de 2019 cuando aún Canae no conoce ni un borrador.

Asimismo, advirtió al Gobierno de que hay aspectos de la reforma educativa que "urgen" y no pueden esperar al trámite legislativo. Es el caso de la "inestabilidad" que vive el alumnado por las pruebas finales de etapa y la formación de la FP Básica.

