Discapacidad. el grupo social once impulsa la aprobación del programa iberoamericano sobre discapacidad

el grupo social once impulsa la aprobación del programa iberoamericano sobre discapacidad

16/11/2018 - 14:19

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Grupo Social ONCE presentaron el primer Programa Iberoamericano Sobre Discapacidad, que será aprobado este viernes en La Antigua (Guatemala) durante la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.

El programa fue presentado ayer ante el Rey de España; los presidentes de Ecuador, Guatemala, Andorra y España, y la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, entre otros altos mandatarios.

Este programa favorecerá la inclusión plena de más de 90 millones de personas con discapacidad de los 22 países que conforman la región Iberoamericana. De ellos, el 80% tiene algún tipo de obstáculo para su plena inclusión en la vida política, económica y social, siendo las mujeres las más afectadas por esta exclusión.

Encomendado a la SEGIB y a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en la Cumbre de Cartagena de Indias (Colombia) de 2016, este pionero programa es en gran medida fruto del convenio de colaboración suscrito por la ONCE y la SEGIB el año pasado.

Fue presentado por Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB; Alberto Durán, consejero general adjunto al presidente en materia de Cooperación y Relaciones Institucionales de la ONCE, y Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Guatemala (CONADI- Guatemala).

Los tres realizaron una interesante reflexión sobre los retos de la región iberoamericana en relación con los derechos de las personas con discapacidad y el valor que el nuevo Programa aportará a las políticas dirigidas a este colectivo en distintos países de la región.

El acto, al que asistieron las primeras damas de Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay y Honduras; la secretaria de la OISS, Gina Magnolia Riaño, y la española Ana Peláez, miembro del Comité Contra la Discriminación de la Mujer de la ONU (CEDAW) y consejera general de Relaciones Internacionales de la ONCE, entre otras personalidades, finalizó con la entrega en braille del Programa a Felipe VI y al resto de jefes de Estado allí presentes.

CUPÓN DEDICADO

Por otra parte, el cupón de la ONCE de mañana sábado estará dedicado a la 26 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Por este motivo, Alberto Durán, consejero general de la ONCE, entregó al Rey una copia enmarcada de ese cupón, en presencia de Ana Peláez, Consejera Ejecutiva de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior de la ONCE, y de Javier Güemes, director técnico de Relaciones Internacionales de la ONCE.

16-NOV-18

