Dos sociedades filantrópicas financian la restauración de 'la anunciación' de fran angelico

16/11/2018 - 17:50

MADRID, 16

La American Friends of the Prado Museum y Friends of Florence financiarán la restauración de 'La Anunciación' de Fra Angelico, tras subscribir un acuerdo que asciende a un total de 150.000 euros aportados al 50% por ambas instituciones.

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, la presidenta de Friends of Florence, Simonetta Brandolini, y la directora ejecutiva de American Friends of the Prado Museum, Christina Simmons, han suscrito el convenio de colaboración para la restauración.

'La Anunciación' será el núcleo de la exposición 'Fra Angelico y el origen del Renacimiento florentino', que se inaugurará en mayo de 2019 y se inscribe en Programa Extraordinario de Conmemoración del Bicentenario del Museo Nacional del Prado.

Datada a mediados de la década de 1420, esta obra de Fra Angelico es el primer altar florentino de estilo renacentista en el que se utiliza la perspectiva para organizar el espacio, y en el que las arquerías góticas se abandonan a favor de formas más rectangulares, de acuerdo con los diseños que Brunelleschi perseguía en sus innovadores planteamientos arquitectónicos de San Lorenzo y Santo Spirito.

El principal objetivo de esta restauración es la recuperación del colorido y de la intensa luz que envuelve la escena, elementos característicos de esta pintura y de toda la obra de este gran artista, que con el paso del tiempo habían quedado velados bajo capas de suciedad y polución acumuladas en la superficie.

Igualmente necesaria en esta intervención es la eliminación de los abundantes repintes concentrados en la unión de dos de los cuatro paneles de madera que forman el soporte de la pintura. En el pasado la obra sufrió problemas estructurales en su soporte de madera al producirse la separación de dos de sus paneles causando pérdidas de capa pictórica a lo largo de la línea de unión de los mismos coincidentes con la figura del ángel, informó el Prado.

Esto dio lugar a diversas intervenciones, la última realizada en 1943. La finalidad de estas restauraciones era reparar los daños y asegurar la conservación de la obra, sin embargo, algunas de las más antiguas, además de restaurar las pérdidas que se habían producido en ambos lados de dicha unión repintaron amplias áreas de pintura original, repintes que se han alterado intensamente con el paso del tiempo manifestándose en la superficie en forma de manchas que degradan intensamente la estética de la obra.

Junto a esta obra maestra se incluirán en la exposición otras obras florentinas cuyas restauraciones se están llevando a cabo en Italia, gracias también a la aportación económica de Friends of Florence y American Friends of Prado Museum como 'Virgen con Niño y querubín' de Michele da Firenze, propiedad del Museo Nazionale del Bargello; la terracota de Donatello, 'Virgen con Niño en trono con dos ángeles y dos profetas', del Museo di Palazzo Pretorio; o 'Trinidad' de Gherardo Starnina en la Collezione Chiaramonte Bordonaro.

La exposición estudiará los inicios del Renacimiento florentino en torno a 1420 y 1430, con especial atención a la figura de Fra Angelico, uno de los grandes maestros del Renacimiento, y que fue responsable de los primeros grandes logros artísticos alcanzados en Florencia en esta época, junto a los pintores Massaccio, Masolino, Uccello y Filippo Lippi, los escultores Ghiberti, Donatello y Nanni di Banco, y el arquitecto Brunelleschi.

