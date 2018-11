Un acertante del eurojackpot de la once gana 18 millones de euros en almería

17/11/2018 - 11:21

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Eurojackpot, la lotería europea que comercializa la ONCE en España, repartió este viernes el mayor premio que ha dado hasta ahora en Andalucía. Fue a un vecino de Almería que ganó 18 millones de euros. El sorteo de Eurojackpot del 16 de noviembre tuvo cinco apuestas premiadas en España, Alemania, Italia y Finlandia.

Según informó este sábado la ONCE en una nota, el encargado de repartir la fortuna fue Sergio Díaz Milán, afiliado y vendedor de la ONCE desde 2016. Díaz tiene su punto de venta a las puertas de un centro de salud en el barrio de San Luis de la capital almeriense, aunque también cubre un punto de venta junto a un centro comercial de la avenida del Mediterráneo y un supermercado de la calle 'La Pilarica'.

Anoche, Sergio no daba crédito cuando le notificaron que había repartido 18 millones de euros a una apuesta del Eurojackpot. "Tenía una sensación rara con el Eurojackpot", contaba nervioso tras enterarse de la noticia. "Tenía la intuición de que podía dar un 'premiaco' de los gordos. Estaba yo rarillo con el Eurojackpot, pero ¿cómo iba a esperar que fuera a dar yo semejante premio? ¡Madre mía!, es una barbaridad de millones", decía.

"Desde luego a alguien le ha cambiado la vida esta noche. Si pudiera saludar al premiado, le diría que lo disfrute y que lo comparta con los que verdaderamente lo necesitan porque es mucho dinero para una sola persona", subrayó.

Además, de segunda categoría ha habido seis apuestas premiadas, con un premio por apuesta: 3.848.561,50 euros y los países agraciados han sido Noruega, Alemania, Italia y Finlandia. Y de tercera categoría se han dado 10 apuestas premiadas, con un premio de 122.866,70 euros en Alemania, Dinamarca, Croacia, Hungría, Polonia y Finlandia.

EL 'CUPONAZO', TAMBIÉN ANDALUZ

Por otro lado, el Cuponazo dejó este viernes parte de su fortuna en Andalucía con tres cupones agraciados con 100.000 euros cada uno en Ronda (Málaga), Palma del Río (Córdoba) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), así como otros dos cupones premiados a las cinco cifras con 25.000 euros cada uno en Antequera y en Córdoba, con lo que en total repartió 350.000 euros en esa comunidad autónoma.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

