Ribera dice que compraría ahora un coche híbrido

19/11/2018 - 10:27

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló este lunes que actualmente apostaría por comprar un coche híbrido y no con propusión a diésel, gasolina, gas natural o eléctrico, si bien tranquilizó a los ciudadanos sobre la prohibición de vender o matricular automóviles que emitan directamente dióxido de carbono (CO2) en 2040, porque aún queda "mucho tiempo" para esa fecha.

Ribera manifestó en declaraciones a TVE, recogidas por Servimedia, que si tuviera que comprarse un coche mañana abogaría por uno híbrido. "El problema de los coches eléctricos es que si uno tiene en su casa el enchufe correspondiente lo puede gestionar y si no, como yo no tengo enchufe en el garaje, me parece que lo práctico sería comprarme un híbrido", apostilló.

La ministra indicó que se decanta por ese tipo de vehículo a pesar de que la matriculación y la venta de los coches híbridos estarían vetadas en 2040, según el último borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que sólo daría luz verde a los automóviles sin emisiones directas de CO2, salvo los coches históricos (con más de 30 años de antigüedad) que no se destinen a usos comerciales.

No obstante, Ribera consideró como "plazo razonable" y "prudente" que en poco más de dos décadas dejen de venderse coches que no sean eléctricos o similares y añadió que "los cambios se están produciendo muy rápidamente" y la fecha del veto al diésel y la gasolina es anterior en otros países, como Noruega, Alemania y Países Bajos.

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

Por otro lado, Ribera defendió "el peso industrial y del empleo" del sector automovilístico en España, que aporta un 11% del PIB y es el octavo más potente del mundo, pero añadió que el Gobierno también atiende la "demanda de los ciudadanos" relacionada con la calidad del aire y preservar la salud pública.

Subrayó que el Ejecutivo habla con la industria automovilística desde "hace tiempo" porque ve que "el mercado está cambiando rápidamente" y que "los países asiáticos están liderando la revolución del automóvil" relacionada con vehículos diferentes a los de combustión.

En este sentido, recalcó que España no puede ser "furgón de cola" y los trabajadores tendrán que tener otras habilidades más relacionadas con la electrónica que con la mecánica y que las casa matrices de las marcas, situadas en otros países, tendrán que ser "consecuentes" con los objetivos que el Gobierno quiere impulsar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Respecto a la que las gasolineras vayan a estar obligadas a contar con puntos de recarga para vehículos eléctricos, Ribera comentó que las situadas en las áreas metropolitanas podrían actuar de avanzadilla al resto y destacó que el Gobierno quiere evitar "cuellos de botella" porque no hay infraestructuras para que los ciudadanos puedan comprar coches eléctricos para cargar las baterías.

