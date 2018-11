Duque asegura que "no se puede concebir una universidad que no investigue"

19/11/2018 - 20:03

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, aseguró este lunes que "no se puede concebir una universidad que no investigue y no transfiera conocimiento", por lo que hay que trabajar en el contexto de las universidades europeas.

Duque hizo estas declaraciones en su primera comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado. Durante su intervención, subrayó que "tenemos las mejores universidades de nuestra historia pero para mantener este nivel y prepararnos para el futuro es necesaria una adaptación".

Para ello, recordó que con el mayor consenso se llegará a aprobar una nueva ley orgánica de universidades. "Nuestro modelo se basa en una universidad que hace efectiva la docencia, la investigación y la transferencia".

Para llevar a cabo esta nueva remodelación, se han formado tres mesas de trabajo. La primera está orientada al desarrollo del estatuto del personal docente e investigador. A este respecto, el titular de Ciencia afirmó que "se quiere dar coherencia y estabilidad a la carrera de profesor universitario, evitando la necesidad de recurrir a figuras de contratación pensadas en tareas complementarias".

Por ello, se crearán tres figuras. Una primera de entrada al sistema a través de un contrato postdoctoral con condiciones laborales dignas y con evaluación. En caso de una evaluación positiva se daría paso a una posible contratación estable. Esta figura podría rejuvenecer las plantillas. Una segunda figura sería la del profesor sustituto que llevaría a cabo sustituciones urgentes siempre en condiciones laborales dignas. Una tercera figura sería la del profesor visitante sin requerir acreditación para atraer talento internacional.

La segunda mesa de trabajo se dirige a la reordenación de los títulos oficiales. En estos momentos, indicó Pedro Duque, "nuestras universidades tienen en marcha más de 8.500 títulos oficiales en 1.046 facultades o escuelas. La oferta académica debe crecer más cualitativamente que cuantitativamente".

La tercera mesa está dedicada a la internacionalización de la universidad. "Hay que trabajar en el nuevo contexto de universidades europeas", subrayó.

CIENCIA E INNOVACIÓN

El ministro hizo una especial referencia a los investigadores. "Nuestros científicos se quejan de unas estructuras burocráticas y rígidas que no les dejan centrarse en su trabajo. En general, la carga administrativa del trabajo del sector público en España es muy alta en relación con otros países de Europa. Todo ello supone una pérdida de competitividad y pérdida de oportunidades".

Por ello, este ministerio ha puesto en marcha medidas que reduzcan y simplifiquen la burocracia y aligeren las contrataciones de servicios. "Otra de las medidas se dirigirá a apoyar la estabilización de las plantillas y su rejuvenecimiento. Para ello estamos en coordinación con otros ministerios para aprobar estas medidas antes de finales de este año".

Otras medidas se dirigen a mejorar la carrera investigadora y, en este sentido, el titular de Ciencia aseguró que "se aprobará este año el estatuto del personal investigador en formación y que garantiza un salario mínimo y mejora sus condiciones de trabajo. También se reforzarán las convocatorias de contratos postdoctorales y esta es una demanda de nuestros científicos. Este año vamos a aumentar en un 15% el número de contratos de la convocatoria postdoctoral de excelencia Ramón y Cajal".

Una tercera medida es aprobar el Real Decreto de homologación del régimen retributivo de las escalas científicas y técnicas de los organismos públicos de investigación de la administración general del estado. "Con ello, se verían beneficiados los investigadores con un incremento de 1.500 euros al año de media".

Entre otras medidas, Duque destacó la consolidación de la oferta de empleo público en organismos públicos de investigación. "Trabajamos para sacar adelante el mayor número de plazas de investigadores de hace una década con 435 nuevas plazas, es decir, con un 26% más que el año anterior".

