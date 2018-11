Tráfico denuncia en una semana a más de 18.500 conductores en vías convencionales

20/11/2018 - 10:32

Un total de 18.538 conductores han sido denunciados en una semana por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en el marco de una campaña en carreteras convencionales, es decir, de un carril por sentido y sin separación física de la calzada, que, pese a su menor densidad de tráfico, registran el 77% de las víctimas mortales en vías interurbanas en España.

La campaña se desarrolló del 5 al 11 de noviembre y fueron controlados 380.117 vehículos. La infracción más vulnerada fue no respetar el límite de velocidad, motivo por el que resultaron denunciados 7.491 conductores al pisar el acelerador más de lo permitido.

Además, un total de 1.129 personas fueron denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban (un elemento de seguridad que reduce a la mitad el riesgo de muerte en el caso de accidente), otras 74 por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil y otras 53 por no usar el casco mientras circulaba en un vehículo de dos ruedas.

El uso del teléfono móvil o llevar auriculares durante la conducción sigue siendo una acción habitual entre algunos conductores, tal y como se ha constatado durante la campaña de vigilancia. En una semana y sólo en carreteras convencionales, un total de 1.017 conductores fueron denunciados por distracciones al volante, 751 de ellos por utilizar el móvil mientras conducían.

Respecto a los positivos por circular habiendo consumido drogas, los agentes de Tráfico interceptaron a 694 conductores que dieron positivo en esas pruebas, por 794 que superaron el límite permitido de alcohol.

MÁS INFRACCIONES

Debido a las peculiaridades que tienen las carreteras convencionales, los adelantamientos, los cruces de vías o las prioridades de paso son especialmente controlados. Durante una semana, 277 conductores fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros 298 no respetando una señal de stop o ceda el paso.

El envejecido parque automovilístico en España y su falta de mantenimiento hacen que circulen por carretera vehículos con deficiencias técnicas que suponen un riesgo para la seguridad vial. En una semana fueron denunciados 1.141 conductores por circular con vehículos con importantes deficiencias técnicas, 38 de los cuales acabarn inmovilizados por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje.

No llevar y/o tener al día la documentación del conductor o del vehículo fue otro de los preceptos controlados, 1.605 conductores han sido denunciados por carecer o ser incorrecta la documentación relativa al vehículo y otros 844 por la documentación relativa al conductor.

20-NOV-18

