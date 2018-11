Violencia género. el gobierno presenta una campaña "impactante" para concienciar contra la violencia de género

20/11/2018 - 13:46

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó este martes una campaña contra la violencia de género "impactante", titulada 'No mires a otro lado', para concienciar a todos los ciudadanos de que "la erradicación y la prevención de la violencia de género es cosa de todos".

'No mires a otro lado' es un proyecto de realidad virtual que incluye tres vídeos grabados en tecnología 360º y que permite a los espectadores ser testigos de diferentes situaciones de maltrato: psicológico, violencia de género entre jóvenes y violencia física entre adultos.

La campaña se difundirá a través del canal en YouTube del Ministerio del Interior, entre otras plataformas 'online y redes sociales que permiten la difusión de vídeos en tecnología 360º, pero también se puede ver en formatos tradicionales.

El ministro de Interior explicó sobre el planteamiento impactante de los tres vídeos presentados, que son realmente duros, porque "a veces las palabras no son suficientes y hay que mostrar la realidad. No podemos dejar de mirar lo que no nos gusta, no podemos desviar la mirada, mirar hacia otro lado" cuando estamos ante casos de violencia machista.

Esta campaña es similar por su fuerza a la que otro departamento de este ministerio, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha puesto en marcha hace unas semanas para concienciar también sobre los accidentes de tráfico.

Marlaska tuvo un recuerdo para las 44 mujeres asesinadas en lo que va de año y para las casi 1.000 que perdieron su vida a manos de sus parejas o exparejas desde el año 2003.

La campaña ha sido desarrollado por una productora española, Gaz. Isabel Oliart, que habló en su nombre, destacó "la innovación usada para la misma", que con la tecnología 360º convierte a quien la ve en protagonista de lo que está pasando.

También colabora en ella la empresa Iberdrola. La directora de Cumplimiento de esta compañía, Dolores Herrera, subrayó el "carácter innovador de la misma" y el compromiso de Iberdrola contra la violencia de género.

Por su parte, Marina Rodríguez, responsable de Violencia de Género del Ministerio del Interior, también tomó la palabra en esta presentación para recordar que a 31 de octubre "se han presentado 67.000 denuncias relacionadas con la violencia de género, 2.000 más que el año pasado", y reiteró el compromiso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contra la violencia machista.

