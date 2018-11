Madrid. niños ciegos presentan a carmena la versión en braille del cuento 'yo soy zeta'

20/11/2018 - 14:36

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asistió este martes a la presentación de la versión en braille del cuento 'Yo soy Zeta' que realizaron Mauro y Naiara, dos niños ciegos, en el Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE en Madrid.

Carmena reconoció en el acto que la versión en braille de esta obra, editada por el Ayuntamiento, "era una cosa que había que hacer", por lo que agradeció a la ONCE su colaboración para llevar a cabo la transcripción.

Tras defender que los libros "son una compañía que todos tenemos que tener a lo largo de nuestra vida", en los que "puede encontrarse a un amigo, una diversión, un consejo", la regidora recordó que esta obra es un "regalo" con el que el Ayuntamiento da la bienvenida a todos los recién nacidos en Madrid desde el comienzo de este año 2018, una iniciativa incluida en el plan de medidas para hacer de la capital una ciudad lectora.

CUENTOS PARA TODOS

Por su parte, la directora del CRE, Amparo Cruz, aseveró que los cuentos "no solo se leen con los ojos, también se pueden leer con las manos, interpretar con las manos". "Los cuentos son para todos", insistió, al tiempo que subrayó que en este centro tratan de que las clases "sean para todos, para los que ven y para los que no, para los que oyen y los que no", una forma de entender la enseñanza "en la que todos tenemos que colaborar", remachó.

'Yo soy Zeta' está editado por el Ayuntamiento de Madrid con el fin de promover el hábito de la lectura entre los más pequeños, objetivo "clave" para la ONCE, que ha querido sumarse a esta iniciativa realizando la transcripción de la obra al sistema de lectoescritura braille para los niños con ceguera a través del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO).

Junto a Carmena y Cruz, al acto también asistieron el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Andrés Ramos; la consejera general Ana Peláez y la directora del SBO, Carmen Bayarri.

CUENTO

El cuento narra la historia de 'Zeta', un felino sin género definido que acaba de llegar a Madrid, la ciudad que le acoge "con los brazos abiertos" y en la que todos sus habitantes están representados por gatos.

En su recorrido se encuentra con personajes, situaciones y paisajes urbanos que definen la ciudad, como el Museo del Prado, el Rastro, la Gran Vía, Madrid Río, Chamberí, Lavapiés, Villaverde, Chueca y La Latina, así como Cibeles o Neptuno, a quienes Zeta y sus amigos "adoptaron" como padrinos.

Se trata de una historia "sencilla que sirve para presentar Madrid a los niños más pequeños, que refleja, sin estereotipos, las minorías culturales o étnicas más presentes en la ciudad. A la vez, plasma una representación equitativa de género, edades y tipologías sociales, transmitida mediante la imagen de una ciudad abierta, comprometida e innovadora", según informó la ONCE.

Gracias a la colaboración de esta organización, ahora el cuento estará también al alcance de los niños con discapacidad visual, que se inician en la lectura en el sistema braille, acercándoles al mismo tiempo al conocimiento de la ciudad.

SERVICIO BIBLIOGRÁFICO

La ONCE siempre ha prestado un especial interés al acceso de las personas ciegas y con discapacidad visual a la cultura y la comunicación a través de la lectura, como vía necesaria en el desarrollo de su autonomía personal y su plena integración.

Para dar respuesta a esta necesidad, la organización cuenta con un servicio especializado que se encarga de adaptar en braille, en relieve y en audio digital accesible (Daisy) obras literarias, textos educativos y para el empleo, material gráfico o señalética, priorizando siempre la adaptación con finalidad educativa y laboral, el interés de la obra y la demanda de sus afiliados.

El centro responsable de su coordinación es el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), que cuenta con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, entre las que se reciben más del 60% de solicitudes de adaptación bibliográfica.

20-NOV-18

