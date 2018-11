Las niñas piden acabar con la violencia infantil: "los acosadores también tienen derecho a cambiar"

20/11/2018 - 20:18

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, fue interpelada este martes por siete niñas portavoces de varios grupos reunidos por la Plataforma de Infancia, que le insistieron en la necesidad de aprobar cuanto antes la ley contra la violencia infantil. Una de ellas reconoció que incluso "los acosadores tienen derecho a cambiar".

"A veces el acosador tiene un problema en su familia o un problema personal, ellos también tienen derecho a cambiar" fue el alegato de Ana Belén, una de las siete portavoces que han representado a centenares de niños y niñas participantes en la iniciativa 'Last Scape', que ha reunido propuestas para erradicar la violencia contra la infancia.

"El niño es el padre del hombre", dijo la ministra citando a Sigmund Freud. "Lo que vivamos en la infancia nos va a seguir toda la vida" y "la historia de la infancia a veces ha sido triste", explicó la ministra a los cerca de cien menores que acudieron hoy a su Ministerio para exponer sus reivindicaciones en un acto conducido por la periodista Esther Arias.

Samantha, otra de las portavoces, afeó que "no existe una ley que trate las diferentes formas de violencia contra la infancia", pero que si finalmente sale adelante "afectará a todas las personas por igual" porque "los niños y las niñas son los que llevarán las riendas de nuestro mundo".

Otra de las niñas portavoces, Carolina, alertó sobre el 'bullying' y mostró su preocupación por su propagación en las redes sociales. "Ahora el acoso está activo las 24 horas, ¿dónde estamos seguras?", reflexionó la joven. Su compañera Mireia puso el acento en el colectivo LGTB y el castigo físico: "Se puede educar de una manera más positiva y menos dañina", proclamó.

Saray, Carolina y Estela, el resto de las portavoces, esgrimieron sus argumentos para contar cuanto antes con la ley sobre violencia contra la infancia, actualmente en trámite parlamentario y que, previsiblemente, se aprobará a principios del próximo año.

La ministra les aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no hay semana que no me pregunte cómo va la ley", al tiempo que reconoció que "en nuestro país, cada día hay menores víctimas de maltrato familiar". De hecho, precisó, sólo en 2017 se interpusieron 37.495 denuncias por maltrato a menores.

El informe 'Violencia Game Over', elaborado por la Plataforma de Infancia, recoge que los niños, niñas y adolescentes son discriminados y violentados por el mero hecho de ser "pequeños". Los chicos y chicas señalan la calle y los centros educativos como los lugares donde más horas pasan, y donde se producen situaciones de violencia.

También reconocen los parques y los centros comerciales como espacios públicos donde se ejerce esa violencia, aunque algunos apuntan el hogar o entornos laborales de niños y niñas que ejercen como modelos, actores y actrices.

En más de un tercio de los perfiles señalados por los chavales consultados por Plataforma de Infancia para su informe señalan lo "feo" y lo "diferente", las características físicas y los rasgos del carácter como algunos de los motivos por los que un niño o niña es agredido.

(SERVIMEDIA)

20-NOV-18

GIC/gja