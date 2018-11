Arranca la nueva emisora 'los40 classic'

21/11/2018 - 10:49

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Este miércoles arranca la nueva emisora 'LOS40 Classic', que reinventa M80 Radio centrándose en los éxitos españoles e internacionales de la historia del pop reciente.

"LOS40 Classic cubre la fuerte demanda que la música y la cultura de la llamada edad de oro del pop tienen en España entre los adultos jóvenes. La programación musical de LOS40 Classic está basada en los grandes éxitos de LOS40 a lo largo de su historia, con especial foco en las décadas de los 80 y 90 y con una presencia notable de pop nacional con grupos nacidos en Los 40 Principales y que siguen hoy en la 'carretera'", explica Prisa en un comunicado.

Con motivo de este lanzamiento, la cadena ha abierto a través de su web una votación para que sean los oyentes quienes elijan la canción inaugural de la nueva cadena entre los números 1 más emblemáticos de la historia del pop. En este momento la disputa se centra en tres éxitos: 'The Show Must Go On' (Queen), 'Monday Monday' (The Mamas & the Papas) y 'Enjoy the Silence' (Depeche Mode).

Javier Penedo será el encargado de despertar a los oyentes cada mañana en 'Morning Box', de 07.00 a 10.30 horas, acompañado de Andrea Sánchez. A continuación, un espacio para la radiofórmula en 'Cuarenta 40', que será presentado por Bruno Sokolowicz de 10.30 a 13.00 horas y por Guillem Caballé de 15.30 a 18.00 horas.

De 13.00 a 15.30 horas será el turno de Mónica Ordóñez, que presentará 'Solo Nº1', con los números 1 de LOS40 de todos los tiempos. Jorge Sánchez, de 18.00 a 21.00 horas, estará al frente de 'Tres, dos o uno', el magazine musical donde también estarán los números dos y tres de LOS40 de todos los tiempos.

(SERVIMEDIA)

21-NOV-18

MAN/caa