Ayuda en acción interpela a los jóvenes españoles sobre sus "problemas" para que los relativicen

21/11/2018 - 12:44

Ayuda en Acción ha iniciado una campaña para atender los "problemas del primer mundo" que tienen los jóvenes en España, a fin de que los relativicen y sean capaces de reflexionar sobre los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en circunstancias muy diferentes a las suyas, y para quienes la ONG demanda que sus problemas también sean tan nimios.

"Se trata de evidenciar dilemas, pequeños problemas que pueden ser en algún momento importantes pero que se relativizan frente a todos los problemas que hay en el mundo y por los que trabajamos desde la organización", explicó el director de Campañas de Ayuda en Acción, Alberto Casado.

Según un estudio elaborado por la ONG a través de las redes sociales, el 40% de los problemas de los que se quejan los jóvenes españoles son de tal magnitud como haberse caído el wifi, falta de megas o qué series ver en Netflix u otras plataformas de vídeo bajo demanda cuando cancelan la producción a la que estaban enganchados.

En tono jocoso, el rapero Guillermo Rodríguez Godínez, alias Arkano, ha instalado junto a Ayuda en Acción una suerte de consultorio para atender todos estos "problemas del primer mundo", con el objetivo de que los chavales se quejen de sus situaciones mediante las redes sociales y obtengan una respuesta en tono de improvisaciones de rap que les ayude a relativizar.

"Nos ayuda a reírnos de esos problemas y reflexionar sobre la realidad que vivimos en contraste con aquellas dificultades que otros tienen que afrontar a diario", informó Casado, que asegura que "no va de dar 'zascas' a la gente", sino de "decirles que eso puede no ser un problema, aunque lo estén viviendo como tal".

Según la ONG, el 10% de los problemas y quejas expresados en las redes sociales del primer mundo son 'un quiero y no puedo', el 13% están relacionados con la moda y la belleza y, por último, el 40% los ocupan inconvenientes con la tecnología, como no tener cobertura, que no funcione Internet o qué programa ver en televisión.

Asimismo, un 11% de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema y, como destacó el director de Campañas, sus problemas distan mucho de las quejas que puedan tener los jóvenes españoles. "Queremos que sus problemas también sean tan simples", añadió Casado.

Los jóvenes e internautas ya han comenzado a relatar sus problemas a través de la etiqueta '#ProblemasdelPrimerMundo', a los que el rapero Arkano va dando respuesta a lo largo del día de hoy con sus rimas.

